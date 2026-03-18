«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на Сумщині і Чернігівщині: причина

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Укрзалізниця повідомила про відставання потягів від графіка
Частина рейсів відстає від графіка більш ніж на годину через безпекові обмеження

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів у Сумській та Чернігівській областях через безпекову ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Укрзалізниця: приміські поїзди».

«З міркувань безпеки затримуємось на Сумщині та Чернігівщині», – зазначили у компанії. За даними перевізника, затримки стосуються зокрема приміських рейсів.

«Поїзд №6449 Конотоп – Ніжин прямує +1,5 години, поїзд №6452 Ніжин – Конотоп +1 година 15 хвилин», – повідомили в «Укрзалізниці».

Наразі рух поїздів здійснюється з урахуванням поточної безпекової ситуації в регіонах. Інших деталей щодо причин затримок у компанії не уточнили.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» внесла корективи в маршрути потягів на певних ділянках Київщини та Чернігівщини. Мета: зробити перевезення ефективнішими. 

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

