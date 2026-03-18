«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на Сумщині і Чернігівщині: причина

Укрзалізниця повідомила про відставання потягів від графіка

Частина рейсів відстає від графіка більш ніж на годину через безпекові обмеження

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів у Сумській та Чернігівській областях через безпекову ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Укрзалізниця: приміські поїзди».

«З міркувань безпеки затримуємось на Сумщині та Чернігівщині», – зазначили у компанії. За даними перевізника, затримки стосуються зокрема приміських рейсів.

«Поїзд №6449 Конотоп – Ніжин прямує +1,5 години, поїзд №6452 Ніжин – Конотоп +1 година 15 хвилин», – повідомили в «Укрзалізниці».

Наразі рух поїздів здійснюється з урахуванням поточної безпекової ситуації в регіонах. Інших деталей щодо причин затримок у компанії не уточнили.

