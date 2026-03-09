Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни
фото: Telex

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що між його країною та Росією має залишатися Україна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для Будапешта важливо, аби між Угорщиною та Росією існувала Україна, оскільки це, за його словами, допомагає гарантувати безпеку угорців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання Telex.

«Ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні, щоб завжди було щось – хай навіть це можна буде назвати Україною – між Hосією та Угорщиною. Адже гарантувати безпеку угорців легше, якщо Росія не буде нашим сусідом», – заявив прем’єр.

Він додав, що Україна може розраховувати на підтримку Угорщини. «Тому Україна, звісно, може розраховувати на підтримку Угорщини. Це ЄС не хоче приймати її», – сказав Орбан.

Нагдаємо, що партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» подала до парламенту законопроєкт про арешт українських коштів і золота, які раніше були вилучені угорськими силовиками. Документ пропонують розглянути за прискореною процедурою.

До слова, Орбан звернувся до Європейської комісії із закликом переглянути санкції Європейського Союзу проти російських енергоресурсів. У Будапешті пояснили таку позицію зростанням цін на нафту та впливом війни на Близькому Сході. 

Рінаше в Угорщині посилили охорону 75 об’єктів енергетичної інфраструктури нібито через загрозу з боку України. До захисту енергетичних об’єктів залучили військових, правоохоронців та охоронні компанії.

Читайте також:

Теги: росія Угорщина Віктор Орбан Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба зовнішньої розвідки Естонії не виключає можливу підготовку РФ до нових військових дій поза межами України
Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
11 лютого, 09:45
2 тис. дітей вдалося повернути додому з-під контролю РФ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Зеленський повідомив, скільки дітей вдалося повернути з російської неволі
17 лютого, 18:00
Люди стоять у черзі за водою після окупації Маріуполя у 2022 році
AP: На окупованій території України життя людей перетворилося на боротьбу
21 лютого, 04:15
Зеленський заявив, що ЗСУ нині захищають від російського вторгнення також і Угорщину, тож Орбан може не турбуватися про безпеку
Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана
14 лютого, 15:17
Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими
Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ
14 лютого, 18:26
Оригінальне фото Адама Коні, яке була опублікована на сторінці збірної Угорщини в соцмережі
Російські ЗМІ вигадали фейк про антиукраїнську акцію угорського лижника на Олімпіаді
12 лютого, 23:33
Держдума внесла до КПК заборону на екстрадицію іноземців-контрактників
Держдума заборонила екстрадицію іноземців, які воювали за РФ
26 лютого, 20:34
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Військових і силовиків залучили до захисту критичних енергетичних об’єктів по всій країні
Орбан розмістив військових біля енергетичних об’єктів: причина
Сьогодні, 18:12

Політика

Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини
Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини
Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина
Поспіх перед виборами. Партія Орбана подала законопроєкт про арешт грошей Ощадбанку
Поспіх перед виборами. Партія Орбана подала законопроєкт про арешт грошей Ощадбанку
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Сьогодні, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua