Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що між його країною та Росією має залишатися Україна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для Будапешта важливо, аби між Угорщиною та Росією існувала Україна, оскільки це, за його словами, допомагає гарантувати безпеку угорців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання Telex.

«Ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні, щоб завжди було щось – хай навіть це можна буде назвати Україною – між Hосією та Угорщиною. Адже гарантувати безпеку угорців легше, якщо Росія не буде нашим сусідом», – заявив прем’єр.

Він додав, що Україна може розраховувати на підтримку Угорщини. «Тому Україна, звісно, може розраховувати на підтримку Угорщини. Це ЄС не хоче приймати її», – сказав Орбан.

Нагдаємо, що партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» подала до парламенту законопроєкт про арешт українських коштів і золота, які раніше були вилучені угорськими силовиками. Документ пропонують розглянути за прискореною процедурою.

До слова, Орбан звернувся до Європейської комісії із закликом переглянути санкції Європейського Союзу проти російських енергоресурсів. У Будапешті пояснили таку позицію зростанням цін на нафту та впливом війни на Близькому Сході.

Рінаше в Угорщині посилили охорону 75 об’єктів енергетичної інфраструктури нібито через загрозу з боку України. До захисту енергетичних об’єктів залучили військових, правоохоронців та охоронні компанії.