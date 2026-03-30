Далекобійник, який став Героєм України

На позиціях, зима 2022-2023 року. Міщенко не списався з армії після важкого поранення

Історія воїна, що «приземляє» російську авіацію

Його прізвище мало б стояти в графі «причина смерті» в некрологах багатьох російських пілотів...

Володимир Міщенко – до 2022 року далекобійник. Війну застав на фурі в Білорусі… На власні очі бачив ворожі колони, танки і БТРи, що рухалися в напрямку нашого кордону.

Попри все-таки прорвався додому, знайшов дірку у кордоні. Мобілізувався відразу. Тепер Міщенко – Герой України, воїн, який приземляв російську авіацію.

Півтора тижня очікування заради одного вдалого пострілу. Це не про риболовлю і не про полювання. Це будні підрозділу Міщенка.

«Збивали із переносних зенітно-ракетних комплексів. Це такі, що з плеча стріляєш, – «Стінгер» або «Ігла», «Стріла»... В Авдіївці ми працювали з самого «нуля», знищили 11 повітряних цілей. А взагалі за весь час мій взвод знищив підтверджених 22 літаки і два гелікоптери», – розповідає Міщенко.

Минулого року Володимир отримав складне поранення хребта, але не захотів списуватися з армії. «Мабуть, ще не вигорів», – міркує. З осені минулого року командує ротою БпЛА у 110-й бригаді ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, готується отримати офіцерське звання і не відкидає думки про кар'єру кадрового військового.