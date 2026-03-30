Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Далекобійник, який став Героєм України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На позиціях, зима 2022-2023 року. Міщенко не списався з армії після важкого поранення
фото з архіву Володимира Міщенка

Історія воїна, що «приземляє» російську авіацію

Його прізвище мало б стояти в графі «причина смерті» в некрологах багатьох російських пілотів...

Володимир Міщенко – до 2022 року далекобійник. Війну застав на фурі в Білорусі… На власні очі бачив ворожі колони, танки і БТРи, що рухалися в напрямку нашого кордону.

Попри все-таки прорвався додому, знайшов дірку у кордоні. Мобілізувався відразу. Тепер Міщенко – Герой України, воїн, який приземляв російську авіацію.

Півтора тижня очікування заради одного вдалого пострілу. Це не про риболовлю і не про полювання. Це будні підрозділу Міщенка.

«Збивали із переносних зенітно-ракетних комплексів. Це такі, що з плеча стріляєш, – «Стінгер» або «Ігла», «Стріла»... В Авдіївці ми працювали з самого «нуля», знищили 11 повітряних цілей. А взагалі за весь час мій взвод знищив підтверджених 22 літаки і два гелікоптери», – розповідає Міщенко.

Минулого року Володимир отримав складне поранення хребта, але не захотів списуватися з армії. «Мабуть, ще не вигорів», – міркує. З осені минулого року командує ротою БпЛА у 110-й бригаді ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, готується отримати офіцерське звання і не відкидає думки про кар'єру кадрового військового.

На «Главкомі» – велике інтерв’ю👉Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Герой України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
1 березня, 03:26
Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, це заощадження
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
8 березня, 12:30
Псковські десантники зображені на іконах
Російська церква масово записує загарбників у святі, щоб виправдати війну
10 березня, 08:41
Дмітрієв у Флориді проводить переговори
Спецпосланець Путіна зустрівся з представниками адміністрації Трампа у США
11 березня, 21:38
Зустріч Головкома Олександра Сирського з генералом Мікаелем Классоном
Головкоми України та Швеції узгодили кроки посилення ЗСУ: подробиці
13 березня, 13:32
Майже у 80% обстежених мешканців Бишівської громади виявлено порушення функції судин на тлі воєнних стрес-факторів
Війна зістарила українців на 10-15 років – дослідження вчених Інституту геронтології
15 березня, 20:15
Молдовська сторона підготувала символічний аргумент для російського дипломата
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)
17 березня, 10:37
Посольство США на березі річки Тигр у Багдаді
Іракське угруповання «Катаїб Хезболла» оголосило ультиматум посольству США у Багдаді
19 березня, 02:29
Китайські судна не пустили через Ормузьку протоку
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
27 березня, 17:31

Далекобійник, який став Героєм України
Далекобійник, який став Героєм України
Такої «Енеїди» ви ще не бачили...
Такої «Енеїди» ви ще не бачили...
Біле море квітів. Як Україна прощається з Патріархом Філаретом
Біле море квітів. Як Україна прощається з Патріархом Філаретом
«Містер Ніхто проти Путіна». Так, цей Оскар дістався саме Росії
«Містер Ніхто проти Путіна». Так, цей Оскар дістався саме Росії
Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua