Стало відомо, за скільки продасться футболка Пеле з легендарного Чемпіонату світу

Одяг легендарного футболіста стане однією з найдорожчих реліквій в історії спорту

Легендарна синя футболка з номером 10, у якій бразилець Пеле грав у фіналі Чемпіонату світу 1958 року, буде виставлена на аукціон у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Вартість ексклюзивного лота

За оцінками аукціонного дому Sotheby's, ціна цього унікального експоната перевищить шість мільйонів доларів. Такий високий цінник може зробити її одним із найдорожчих спортивних артефактів в історії футболу. Для порівняння, футболка Дієго Марадони з чвертьфіналу Чемпіонату світу 1986 проти Англії, де був забитий знаменитий гол «рукою Бога», пішла з молотка за 9,3 мільйона доларів, а колекцію з шести ігрових футболок Ліонеля Мессі зі світової першості 2022 року в Катарі продали за 7,8 мільйона доларів.

У чому цінність футболки?

Історія цієї футболки тісно пов'язана із зародженням величі «Короля футболу». На момент фінального поєдинку проти господарів турніру, збірної Швеції, Едсону Арантісу ду Насіменту було всього 17 років. Бразилія перемогла з рахунком 5:2, а юний Пеле забив два голи, забезпечивши своїй країні перший в історії титул чемпіонів світу та залишившись наймолодшим учасником фіналів Мундіалів. Загалом на тому турнірі він відзначився шість разів у чотирьох матчах.

Реліквія тривалий час зберігалася в родині футболіста, після чого у 1993 році була передана в дар бразильському Музею спорту імені Едвалдо Алвеса Санта-Роси. У 2004 році музей уперше виставив її на аукціон у Лондоні, де вона була придбана за 59 000 фунтів стерлінгів. Стрімке зростання ринку спортивних раритетів призвело до того, що зараз її вартість може зрости майже в 100 разів.

Перед початком торгів Sotheby's планує на короткий час представити лот громадськості. Побачити легендарну футболку можна буде з 1 липня в Мангеттені, у новій штаб-квартирі аукціонного дому, безпосередньо під час проведення Чемпіонату світу 2026 року. Сам аукціон завершиться 16 липня.

Нагадаємо, що Мессі перевершив гольове досягнення Пеле.