WTA Доха. Cвітоліна впевнено вийшла у третє коло

Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії

Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі. Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії. Вондроушова вже встигла провести на турнірі три зустрічі (дві з них в кваліфікації). У третьому раунді українка зіграє з переможницею дербі



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Еліна Світоліна

Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії

Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.

Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

Вондроушова вже встигла провести на турнірі три зустрічі (дві з них в кваліфікації).

У третьому раунді українка зіграє з переможницею дербі екс-других ракеток світу: Агнешки Радванської (Польща, WTA # 33) і Петри Квітової (Чехія, # 21).

Cтатистика в поєдинках зі Світоліной 4:0 і 6:1, відповідно, на користь суперниць.

Нагадаємо, Катерина Бондаренко не змогла подолати перше коло.

Qatar Total Open - Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

Призовий фонд: $3,198,000

Друге коло (одиночний розряд)

Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 6:2, 6:4

Джерело: btu.org.ua