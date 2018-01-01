  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    WTA Доха. Cвітоліна впевнено вийшла у третє коло

    Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії
    Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі. Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії. Вондроушова вже встигла провести на турнірі три зустрічі (дві з них в кваліфікації). У третьому раунді українка зіграє з переможницею дербі
    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії

    Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.

    Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

    Вондроушова вже встигла провести на турнірі три зустрічі (дві з них в кваліфікації).

    У третьому раунді українка зіграє з переможницею дербі екс-других ракеток світу: Агнешки Радванської (Польща, WTA # 33) і Петри Квітової (Чехія, # 21).

    Cтатистика в поєдинках зі Світоліной 4:0 і 6:1, відповідно, на користь суперниць.

    Нагадаємо, Катерина Бондаренко не змогла подолати перше коло.

    Qatar Total Open - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

    Призовий фонд: $3,198,000

    Друге коло (одиночний розряд)

    Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 6:2, 6:4

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ