WTA Доха. Cвітоліна впевнено вийшла у третє коло
- Сьогодні, 12:29
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Розсилка
Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії
Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.
Для нашої тенісистки це був перший поєдинок в турі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії.
Вондроушова вже встигла провести на турнірі три зустрічі (дві з них в кваліфікації).
У третьому раунді українка зіграє з переможницею дербі екс-других ракеток світу: Агнешки Радванської (Польща, WTA # 33) і Петри Квітової (Чехія, # 21).
Cтатистика в поєдинках зі Світоліной 4:0 і 6:1, відповідно, на користь суперниць.
Нагадаємо, Катерина Бондаренко не змогла подолати перше коло.
Qatar Total Open - Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар
Призовий фонд: $3,198,000
Друге коло (одиночний розряд)
Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 6:2, 6:4
Джерело: btu.org.ua