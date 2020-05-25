Як бейсболісти з кров’ю із карантину виходили. Фоторепортаж із парку «Муромець» у Києві

Бейсболісти так скучили за грою, що зіграли понаднормово Фото - Світлана Вербицька

Бейсбол першим поміж решти видів спорту в Україні поновив офіційні змагання

В Україні 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину, введеного 17 березня через загрозу зараження короновірусною інфекцією Covid-19. Уряд уже дозволив тренування та спортивні заходи, на яких буде задіяно не більше 50-ти осіб та відсутні вболівальники.

Враховуючи ці побажання, Київська бейсбольна ліга вирішила відновити сезон з 23 травня. А за тиждень до того в столиці відбулися тренувальні спаринги, присвячені пам’яті гравця «Дарницьких тигрів» Олексія Костюченка, який передчасно пішов з життя.

Отже, протягом двох днів на столичному бейсбольному полі парку «Муромець» було проведено п’ять матчевих зустрічей в рамках 1/8 фіналу на Кубок Київської бейсбольної ліги. Можна сказати, що розіграш Кубка відбувався під лозунгом "як зробити гру безкінечною": адже гравці так скучили за бейсболом, що навіть після останнього матчу відмовилися розходитися і провели так званий «третій тайм» — ще два інінґи в штучно створений додатковий час.

Як відзначають організатори турніру, заявки на участь у Кубку подали 11 команд: з них — шість команд Мінор-Ліги та п'ять команд Мажор-Ліги. Команди Мінор-Ліги боротимуться за вихід до чвертьфіналу Кубка КБЛ-2020, який складатиметься з восьми команд.

Ігри відбулися згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, Мінмолодьспорту та на виконання постанов Кабміну — із забезпеченням мінімізації епідеміологічних ризиків, з використанням засобів індивідуального захисту, присутності не більше 50-ти осіб на заході, з дотриманням дистанцій між гравцями та без глядачів. Благо, бейсбол — той вид спорту, де й без карантину грають в масках, рукавичках за з кількаметровою відстанню між гравцями на полі.

Не обійшлося й без болючої травми. Трапилася вона під час останнього матчу бейсбольного вікенду. Учасники турніру жартома охрестили подію класичними «Рембо. Перша кров». Постраждав гравець «Хабанеро-Старперці» Олексій Вронський. На 10-й хвилині матчу м’яч рикошетом від землі розсік чоловікові надбрівну зону, і після подальшої госпіталізації Олексію наклали три шви. Колеги за командою навіть пожартували, мовляв, нехай зашивають у формі червоних швів бейсбольної кулі. Загалом Вронський тримався мужньо, після медичного втручання почувався добре, та навіть зміг повернутися до кінця гри, але вже як глядач. На диктофон коментувати травму гравець скромно відмовився. Відзначив тільки, що на лобі у вм’ятині чітко відбився бейсбольний м’яч.

Окремо відзначимо саму команду «Старперців», від самої назви якої стає зрозумілим, що тут грають вікові гравці, а команда створилася майже не випадково. До складу входять батьки дітей, які грають на офіційних чемпіонатах з бейсболу та софтболу. Кілька років тому Влад Денисенко разом з іншими батьками вирішили дослухатися до порад колег, самоорганізуватися та створити власну команду. Зірок з неба гравці не хапають, та все ж є найулюбленішою командою у бейсбольному середовищі і якби існував приз глядацьких симпатій, то він, безперечно, дістався б саме цим «старим перцям». Їхнім іграм завжди раді і в докоронавірусні часи саме на них ходило найбільше вболівальників. А ще за команду улюбленців публіки грають троє дівчат, провідні українські софтболістки, цим демонструючи гендерну рівність та заперечуючи, що бейсбол є суто чоловічою грою.

Вашій увазі – короткий огляд 1/8 фіналу Кубка КБЛ.

Перший матч розпочався з перемоги з розгромним рахунком 15:3 команди «ЯЯ Бетен» над «Легіонерами». Цифри на табло не стали сюрпризом, адже «ЯЯ Бетен» перейшла з Мажор-Ліги в Мінор-Лігу, і, природньо, вважається фаворитом. Тому й виграли «бетенівці» доволі легко.

Матч між «Олімпом» та «Старперцями» став ключовим у Мінорі і завершився з рахунком 8:18.

Також важливим поєдинком стала остання гра першого змагального дня між троєщинецьким «Діамантом» та «Атма Дарницькі Тигри», до складу якої входять гравці «Атми» з Київщини, однієї з найкращих українських команд. Цю гру можна було б назвати молодіжною, але були заграні гравці високого класу на зразок Станіслава Сомотова, провідного бейсболіста та головного менеджера «атмівців», який вийшов на поле разом зі своїми вихованцями. Сама гра була дуже напруженою, практично рівною, і тримала в напрузі до самого кінця. На заповненому квадраті і двох аутах все ж діамантівцям вдалося зафіксувати свою перемогу в сьомому інінґу з рахунком 10:9. Перемога «Діаманту» стала певним сюрпризом турніру.

З рахунком 18:8 завершився двобій між «Ангелами» та командою «Вікторі-2». Спочатку гра носила відверто односторонній характер. Проте по ходу гри “моряки” підіймалися і доволі пристойно провели останні два інінґи та все ж поступилися ангелам.

Остання гра відбулася між « Хабанеро» та «Джмелями». Якщо «хабанерівці», до складу яких входять улюбленці публіки “Старперці”, є новачками, то “Джмелі», безперечно, вважаються фаворитами змагань і конкурентів тут собі не бачать. Саме вони щороку стають володарями Кубку та чемпіонами КБЛ. Тому тут сюрпризів не було. Виграли чемпіони з легкістю, з королівською щедрістю подарувавши два очки опонентам.

Результати 1/8 фіналу Кубку КБЛ

Субота, 23 травня

«Легіонери» 3:15 «ЯЯ Бетен»

«Олімп» 8:18 «Старперці»

«Діамант» 10:9 «Атма Дарницькі Тигри»

Неділя, 24 травня

«Ангели» 18:8 «Вікторі-2 Марінерс»

«Джмелі» 15:2 «Хабанеро»

Наступними вихідними продовжиться серія 1/8 фіналу Кубку КБЛ.

Субота, 30 травня

11:00 «Діамант» - «Дарницькі Тигри»

14:00 «Вікторі-1» - «ЯЯ Бетен»

Півфінальні матчі відбудуться у суботу, 6 червня. Їх початок – 11:00 і 14:00. Фінал – наступного дня, 7 червня, починаючи з 11:00.

Всі ігри відбуваються в столичному парку «Муромець», розташованому на березі Дніпра, поблизу Північного мосту.

Матчі проводяться без глядачів, та всі прихильники американської гри можуть слідкувати за прямими включеннями трансляцій найцікавіших моментів наживо на всеукраїнській бейсбольній групі у Фейсбук «Бейсбол в Киеве, в Украине и во всем мире!!!»

Таким чином Кубок стартував. Як відзначив голова Київської федерації бейсболу і софтболу України Сергій Добривечір, поки що під питанням доля чемпіонату КБЛ, на проведення якого вплине стан епідеміологічної ситуації в місті — представники Ліги чекають дозволу на проведення змагань від київської влади.

Світлана Вербицька, для «Главкома» (фото авторки)



