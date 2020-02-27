За честь, за славу, за стипендії: Україна здобула третю медаль у трьох гонках Євро з біатлону



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Анастасія Меркушина доповнила колекцію нагород бронзою Євро-2020 Sportbox

Бронзовими призерами змішаної естафети стали Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко

Збірна України з біатлону здобула третю медаль у трьох гонках на чемпіонаті Європи з біатлону, який набирає обертів у білоруських Раубичах.

Після вчорашнього срібла Олени Підгрушної і бронзи Дмитра Підручного у суперспринті сьогодні третіми в одиночній змішаній естафеті стали Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко.

Перемогли норвежці Каролін Ердаль і Ендре Стрьомсгайм. Другими стали німці Стефані Шерер і Юстус Стрелов. Причому останній виграв у Ткаленка лише фінішним ривком.

О 16:00 медальний доробок України в класичній змішаній естафеті мають поповнити Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

Безкомпромісна боротьба за державні преміальні на турнірі, котрий провідні збірні проводять резервними складами, а Україна використовує основний, триває.

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