За честь, за славу, за стипендії: Україна здобула третю медаль у трьох гонках Євро з біатлону
Бронзовими призерами змішаної естафети стали Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко
Збірна України з біатлону здобула третю медаль у трьох гонках на чемпіонаті Європи з біатлону, який набирає обертів у білоруських Раубичах.
Після вчорашнього срібла Олени Підгрушної і бронзи Дмитра Підручного у суперспринті сьогодні третіми в одиночній змішаній естафеті стали Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко.
Перемогли норвежці Каролін Ердаль і Ендре Стрьомсгайм. Другими стали німці Стефані Шерер і Юстус Стрелов. Причому останній виграв у Ткаленка лише фінішним ривком.
О 16:00 медальний доробок України в класичній змішаній естафеті мають поповнити Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.
Безкомпромісна боротьба за державні преміальні на турнірі, котрий провідні збірні проводять резервними складами, а Україна використовує основний, триває.