  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За честь, за славу, за стипендії: Україна здобула третю медаль у трьох гонках Євро з біатлону

    • Розсилка
    Анастасія Меркушина доповнила колекцію нагород бронзою Євро-2020 - За честь, за славу, за стипендії: Україна здобула третю медаль у трьох гонках Євро з біатлону
    Анастасія Меркушина доповнила колекцію нагород бронзою Євро-2020
    Sportbox

    Бронзовими призерами змішаної естафети стали Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко

    Збірна України з біатлону здобула третю медаль у трьох гонках на чемпіонаті Європи з біатлону, який набирає обертів у білоруських Раубичах.

    Після вчорашнього срібла Олени Підгрушної і бронзи Дмитра Підручного у суперспринті сьогодні третіми в одиночній змішаній естафеті стали Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко.

    Перемогли норвежці Каролін Ердаль і Ендре Стрьомсгайм. Другими стали німці Стефані Шерер і Юстус Стрелов. Причому останній виграв у Ткаленка лише фінішним ривком.

    О 16:00 медальний доробок України в класичній змішаній естафеті мають поповнити Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

    Безкомпромісна боротьба за державні преміальні на турнірі, котрий провідні збірні проводять резервними складами, а Україна використовує основний, триває.

     Читайте також: На чемпіонаті світу з біатлону мало не застрелили людину
    біатлон чемпіонат Європи Збірна України Валентина Семеренко Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Руслан Ткаленко Каролін Ердаль Ендре Стрьомсгайм Стефані Шерер Юстус Стрелов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ