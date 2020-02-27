  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна виграла золото в естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону

    • Розсилка
    Такими темпами без медалей чемпіонату Європи не залишиться жоден українських біатлоніст - Україна виграла золото в естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону
    Такими темпами без медалей чемпіонату Європи не залишиться жоден українських біатлоніст
    УНІАН

    Українська збірна бере в Раубичах медалі в усіх гонках

    Українські біатлоністи заробили по сім тисяч щомісячної президентської стипендії за перемогу на чемпіонаті Європи з біатлону в білоруських Раубичах.

    Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний виграли класичну змішану естафету на змаганнях, на яких основними складами виступають тільки українці та господарі.

    Власне, саме з білорусами українці й боролися за перемогу. Білоруси йшли з нашими біатлоністами нога в ногу до останньої стрільби. Аж поки Сергій Бочарніков не заробив кола штрафу і не відкинув свою команду на четверте місце. 

    Срібло виграла збірна РФ у складі Крістіни Резцової, Вікторії Сливко, Едуарда Латипова і Саїда Карімулли Халілі.

    Бронзу здобула збірна Норвегії, за яку виступали Осне Скреде, Іда Лієн, Сіверт Баккен і Александр-Філд Андерсен.

    Нагадаємо, що у попередніх трьох гонках українці виграли три медалі – Олена Підгрушна і Дмитро Підручний здобули відповідно срібло і бронзу в суперспринті, а Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко вибороли третє місце в одиночній змішаній естафеті.

    Післязавтра, 29 лютого, медальні жнива українці продовжать спринтерськими гонками.  

     Читайте також: Депутат Беленюк ініціював суттєве підвищення преміальних для успішних спортсменів
    біатлон чемпіонат Європи Збірна України Олена Підгрушна Валентина Семеренко Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний Едуард Латипов Сергій Бочарніков Антон Смольський Дінара Алімбекова Ірина Кривко Осне Скреде Іда Лієн Сіверт Баккен Александр-Філд Андерсен Крістіна Резцова Саїд Карімулла Халілі Вікторія Сливко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ