Україна виграла золото в естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такими темпами без медалей чемпіонату Європи не залишиться жоден українських біатлоніст УНІАН

Українська збірна бере в Раубичах медалі в усіх гонках

Українські біатлоністи заробили по сім тисяч щомісячної президентської стипендії за перемогу на чемпіонаті Європи з біатлону в білоруських Раубичах.

Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний виграли класичну змішану естафету на змаганнях, на яких основними складами виступають тільки українці та господарі.

Власне, саме з білорусами українці й боролися за перемогу. Білоруси йшли з нашими біатлоністами нога в ногу до останньої стрільби. Аж поки Сергій Бочарніков не заробив кола штрафу і не відкинув свою команду на четверте місце.

Срібло виграла збірна РФ у складі Крістіни Резцової, Вікторії Сливко, Едуарда Латипова і Саїда Карімулли Халілі.

Бронзу здобула збірна Норвегії, за яку виступали Осне Скреде, Іда Лієн, Сіверт Баккен і Александр-Філд Андерсен.

Нагадаємо, що у попередніх трьох гонках українці виграли три медалі – Олена Підгрушна і Дмитро Підручний здобули відповідно срібло і бронзу в суперспринті, а Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко вибороли третє місце в одиночній змішаній естафеті.

Післязавтра, 29 лютого, медальні жнива українці продовжать спринтерськими гонками.

Читайте також: Депутат Беленюк ініціював суттєве підвищення преміальних для успішних спортсменів