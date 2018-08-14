Ярмоленко став восьмим українцем, який зіграв в елітному дивізіоні чемпіонату Англії



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Андрій Ярмоленко проти Набі Кейта. Фото: whufc.com

Дебют українця у складі «Вест Гему» ознаменувався деякими цікавими фактами

Дебют екс-півзахисника «Динамо» та «Боруссії» Андрія Ярмоленка в офіційному матчі у складі «Вест Гему» ознаменувався деякими цікавими фактами.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Одразу зауважимо, що Ярмоленко став дев'ятим українцем, якому вдалося пограти в системі професіонального англійського футболу.

Першопрохідці із СРСР

Першим був Сергій Балтача, який у 1988 році перейшов до «Іпсвічу». Утім, в еліті легендарному захиснику зіграти не судилося. Його команда виступала у нижчому дивізіоні.

А от Олексію Череднику, який у 1990 році перебрався із «Дніпра» до «Саутгемптона», такий шанс випав. Правда, наш універсал виступав ще у старому Першому дивізіоні…

Спалах Євтушка й потужність Лужного

Першим же українцем, якому вдалося зіграти в сучасній Прем’єр-лізі, був захисник Олександр Євтушок, що в 1997 році на нетривалий час перейшов із «Дніпра» до «Ковентрі».

Наступному українському представнику в Прем'єр-лізі Англії пощастило набагато більше. У 1999-му до «Арсеналу» з київського «Динамо» перейшов залізний капітан столичного клубу Олег Лужний. Окрім лондонців, захиснику вдалося пограти в Прем’єр-лізі ще й у складі «Вулвергемптона».

Легендарний динамівський тандем і Воронін

Після нього у 2000 році до чемпіонату Англії із того ж «Динамо» Валерія Лобановського перебрався Сергій Ребров. В Англії нападник устиг пограти у складі одразу двох лондонських клубів — «Тоттенгему» й «Вест Гему».

За шість років в АПЛ опинився й партнер Реброва по атаці київського «Динамо» кінця минулого століття — Андрій Шевченко. Нинішній наставник збірної України перейшов з «Мілану» до «Челсі».

У 2007-му в «Ліверпулі» висадився Андрій Воронін, який провів у складі легендарного клубу (з перервою на оренду в «Герті») два сезони.

Нова українська хвиля

Нова хвиля української присутності в англійській Прем’єр-лізі ознаменувалася дебютом у 2017 році у складі «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

І от настала черга Андрія Ярмоленка. Закарбуємо дату дебюту нашого футболіста в Прем'єр-лізі Англії у складі «Вест Гему» — 12 серпня 2018 року.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко потрапив до символічної збірної новачків англійської Прем'єр-ліги за версією Bleacher Report Football.