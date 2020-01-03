Ярослава Магучих відкриє сезон на Меморіалі Дем’янюка



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Юна українка входить в топ-3 рейтинга кращих стрибунок у висоту

Змагання серед кращих вітчизняних стрибунів у висоту традиційно відбудеться у Львові

18 січня у Львові відбудуться змагання ХХІ Меморіалу Олексія Дем'янюка. Ці змагання зі стрибків у висоту вже понад 20 років збирають в місті лева провідних представників цієї дисципліни легкої атлетики - учасників та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, поруч з якими можуть позмагатися і іні спортсмени- початківці. Змагання проводяться в пам’ять відомого українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, учасника ХХІІ Олімпійських Ігор 1980р., володаря кращого результату світу у 1981році (233см - 11.07.1981) Олексія Дем'янюка , який трагічно загинув в 1999 році.

Цього року зіркової гостею змагань стане срібна призерка Чемпіонату Світу та наймолодша в історії переможниця Дііамантової Ліги - Ярослава Магучих з Дніпра. Ярослава цього року встановила світовий рекорду серед юніорок (2,04) та отримала від Світової легкої атлетики нагороду «Зірка, яка сходить» а також стала переможницею в аналогічній номінації у Європі.

Минулого року на «ХХ Меморіалі Олексія Дем'янюка» «хедлайнером» в змаганнях жінок була Юлія Левченко, яка здобула перемогу з новим рекордом турніру - 196см.