Ястремська перемагає екс-сьому ракетку світу у фіналі кваліфікації турніра у Нью-Хейвені



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Даяна Ястремська пройшла в основну сітку змагань у США

У фінальному раунді відбірного етапу українка обіграла п'яту сіяну Белінду Бенчич зі Швейцарії: 7-6(5), 7-6(3).

Бенчич, чий найкращий результат у рейтингу WTA - сьомий рядок, на даний момент займає 45-е місце у світовій класифікації. Минулого сезону Ястремська оформила перемогу над 46-ю ракеткою світу Донною Векич на відмові суперниці на турнірі в Санкт-Петербурзі.

Цього року Даяна Ястремська вже зіграла в основі турнірів WTA в Акапулько і Чарльстоні.





Джерело: btu.org.ua