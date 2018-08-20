  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ястремська перемагає екс-сьому ракетку світу у фіналі кваліфікації турніра у Нью-Хейвені

    • Розсилка
    Ястремська перемагає екс-сьому ракетку світу у фіналі кваліфікації турніра у Нью-Хейвені

    Даяна Ястремська пройшла в основну сітку змагань у США

    У фінальному раунді відбірного етапу українка обіграла п'яту сіяну Белінду Бенчич зі Швейцарії: 7-6(5), 7-6(3). 

    Бенчич, чий найкращий результат у рейтингу WTA - сьомий рядок, на даний момент займає 45-е місце у світовій класифікації. Минулого сезону Ястремська оформила перемогу над 46-ю ракеткою світу Донною Векич на відмові суперниці на турнірі в Санкт-Петербурзі. 

    Цього року Даяна Ястремська вже зіграла в основі турнірів WTA в Акапулько і Чарльстоні.


    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ