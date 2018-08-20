Ястремська перемагає екс-сьому ракетку світу у фіналі кваліфікації турніра у Нью-Хейвені
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Даяна Ястремська пройшла в основну сітку змагань у США
У фінальному раунді відбірного етапу українка обіграла п'яту сіяну Белінду Бенчич зі Швейцарії: 7-6(5), 7-6(3).
Бенчич, чий найкращий результат у рейтингу WTA - сьомий рядок, на даний момент займає 45-е місце у світовій класифікації. Минулого сезону Ястремська оформила перемогу над 46-ю ракеткою світу Донною Векич на відмові суперниці на турнірі в Санкт-Петербурзі.
Цього року Даяна Ястремська вже зіграла в основі турнірів WTA в Акапулько і Чарльстоні.
Джерело: btu.org.ua