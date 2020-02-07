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    Україна всуху виграла перший матч тенісного Кубка Федерації

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    Катерина Завацька і Леся Цуренко не помітили суперниць - Україна всуху виграла перший матч тенісного Кубка Федерації
    Катерина Завацька і Леся Цуренко не помітили суперниць
    Великий теніс України

    Довершили розгром болгарок Леся Цуренко і Катерина Завацька у парній зустрічі

    Збірна України відкрила груповий турнір Кубка Федерації в першій групі Євро-Африканської зони впевненою перемогою. Вчора у Таллінні (Естонія) наші дівчата виграли усі три поєдинки в болгарок.

    Після переконливих звитяг Даяни Ястремської та Еліни Світоліної в одиночних зустрічах так само вдало зіграли українки й у парі. Леся Цуренко і дебютантка збірної Катерина Завацька всього за 66 хвилин впоралися з Ґерґаною Топаловою та Петею Аршинковою – 6:2, 6:1.

    Тож після 3:0 у стартовій зустрічі тепер українки посперечаються за перше місце в групі, а з ним – за вихід до наступної стадії турніру з хорватками. Матч відбудеться сьогодні, 7 лютого.

    Зауважимо, що Хорватія приїхала в Таллінн без свого лідера, представниці топ-20 світового рейтингу Донни Векіч.

    теніс Леся Цуренко Катерина Завацька Ґерґана Топалова Петя Аршинкова
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