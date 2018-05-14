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    Ястремська вперше потрапила в топ-150, Костюк і Калініна продовжують підніматися в рейтингу WTA

    • Сьогодні, 10:33
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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    У свою чергу Світоліна зберегла статус четвертої ракетки світу

    У понеділок, 14-го травня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Еліна Світоліна змогла зберегти статус четвертої ракетки світу.

    На 37-му сходинку піднялася Леся Цуренко.

    Ще на кілька позицій поліпшили свої особисті рекорди Марта Костюк (130) і Ангеліна Калініна (135), а Даяні Ястремській вдалося піднятися відразу на 32 рядки і увійти в топ-150 - 148-е місце, оновивши свій найкращий результат відразу на 10 позицій.

    13-го травня Ястремська виступила в фіналі змагань ITF у Франції.

    Рейтинг WTA станом на 14 травня

    1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 7270
    2 (2). Каролін Возняцьки (Данія) - 6845
    3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6175
    4 (4). Еліна Світоліна (Україна) - 5505
    5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5425
    6 (5). Олена Остапенко (Латвія) - 5282
    7 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 5080
    8 (10). Петра Квітова (Чехія) - 4550
    9 (8). Вінус Вільямс (США) - 4286
    10 (9). Слоун Стівенс (США) - 4059
    ...
    37 (39). Леся Цуренко (Україна) - 1260
    66 (66). Катерина Козлова (Україна) - 894
    81 (80). Катерина Бондаренко (Україна) - 775
    130 (131). Марта Костюк (Україна) - 471
    135 (136). Ангеліна Калініна (Україна) - 455
    148 (180). Даяна Ястремська (Україна) - 414

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк
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