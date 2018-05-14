Ястремська вперше потрапила в топ-150, Костюк і Калініна продовжують підніматися в рейтингу WTA
- Сьогодні, 10:33
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Розсилка
У свою чергу Світоліна зберегла статус четвертої ракетки світу
У понеділок, 14-го травня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
Еліна Світоліна змогла зберегти статус четвертої ракетки світу.
На 37-му сходинку піднялася Леся Цуренко.
Ще на кілька позицій поліпшили свої особисті рекорди Марта Костюк (130) і Ангеліна Калініна (135), а Даяні Ястремській вдалося піднятися відразу на 32 рядки і увійти в топ-150 - 148-е місце, оновивши свій найкращий результат відразу на 10 позицій.
13-го травня Ястремська виступила в фіналі змагань ITF у Франції.
Рейтинг WTA станом на 14 травня
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 7270
2 (2). Каролін Возняцьки (Данія) - 6845
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6175
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) - 5505
5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5425
6 (5). Олена Остапенко (Латвія) - 5282
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 5080
8 (10). Петра Квітова (Чехія) - 4550
9 (8). Вінус Вільямс (США) - 4286
10 (9). Слоун Стівенс (США) - 4059
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37 (39). Леся Цуренко (Україна) - 1260
66 (66). Катерина Козлова (Україна) - 894
81 (80). Катерина Бондаренко (Україна) - 775
130 (131). Марта Костюк (Україна) - 471
135 (136). Ангеліна Калініна (Україна) - 455
148 (180). Даяна Ястремська (Україна) - 414