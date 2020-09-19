Полтавська «Ворскла» здобула третю перемогу і продовжує очолювати таблицю Прем’єр-ліги



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Команда Юрія Максимова перемогла на виїзді «Олександрію»

Полтавська «Ворскла» здобула виїзну перемогу над «Олександрією» в одному з центральних матчів третього туру української футбольної Прем’єр-ліги.

Команда Юрія Максимова переграла одного з головних конкурентів у боротьбі за місця в зоні єврокубків з рахунком 2:0.

На 24-й хвилині рахунок відкрив ударом метрів з 15-ти Руслан Степанюк. На 51-й хвилині, отримавши передачу від Ігора Пердути, який здійснив прорив з правого флангу, ударом з близької відстані відзначився хорват Давид Пуцлін.

«Ворскла» виграла усі три стартових поєдинки чемпіонату-2020/2021 і продовжує знаходитися на вершині таблиці. Другими наразі йдуть з шістьма пунктами футболісти «Маріуполя», які вчора перемогли СК «Дніпро-1».

Не мають наразі очкових втрат також «Минай» і «Шахтар», але вони провели всього по одному матчу.

«Олександрія» з трьома очками йде восьмою.