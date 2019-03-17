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    Італійка Вірер виграла мас-старт чемпіонату світу, Меркушиній забракло сил

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    До заключного змагального дня Доротея Вірер залишалася без медалей 53-го чемпіонату світу - Італійка Вірер виграла мас-старт чемпіонату світу, Меркушиній забракло сил
    До заключного змагального дня Доротея Вірер залишалася без медалей 53-го чемпіонату світу
    sport.delfi.ee

    Доротея повернула собі лідерство в загальному заліку Кубка світу

    Італійка Доротея Вірер виграла заключну жіночу гонку на 53-му чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

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    Щойно Доротея стала найсильнішою в гонці з масовим стартом. Після трьох вогневих рубежів Вірер була єдиною серед 30-ти біатлоністок, кому вдалося в складних погодних умовах уникнути промахів. Втім, на заключній «стійці» італійка промахнулася двічі і дала переслідувачкам шанс. Якби не один промах росіянки Єкатєріни Юрлової-Перхт, чемпіонка була б інша. Зрештою, так само могла бути іншою й срібна призерка, якби не промахнулася одного разу німкеня Деніз Геррманн.

    А так - у Вірер золото, в Юрлової-Перхт срібло, в Геррманн бронза.

    У єдиної ж учасниці мас-старту від України Анастасії Меркушиної після двох естафет (п'яте місце у синґл-міксті і бронза в класичній жіночій естафеті) вочевидь на заключну гонку забракло сил. Припустившись шести промахів, лідер сучасної жіночої команди стала 25-ю. 

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    біатлон чемпіонат світу Анастасія Меркушина Єкатєріна Юрлова-Перхт Деніз Геррманн Доротея Вірер
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