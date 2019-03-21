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    Юна українська тенісистка Лопатецька продовжує перемагати на японських кортах

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    Дарія Лопатецька - Юна українська тенісистка Лопатецька продовжує перемагати на японських кортах
    Дарія Лопатецька

    Українка за дві години пробилася до 1/4 фіналу

    У матчі другого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч українська тенісистка Дарія Лопатецька обіграла бельгійку Лару Сальден: 6:2, 3:6, 6:2. Відзначимо, що представниця Бельгії є п'ятою ракеткою рейтингу ITF.

    У чвертьфіналі суперницею Лопатецької стане Лі Хуачжень з Тайваню, що займає другу позицію в класифікації ITF. У другому колі тайванська тенісистка впевнено перемогла шосту сіяну Аріну Родіонову: 6:1, 6:2.

    Нагадаємо, у поєдинку першого кола Лопатецька вперше в кар'єрі перемогла суперницю з Топ-100 рейтингу WTA.

    Варто зазначити, що минулого тижня Дарія виграла 25-тисячник в Нісітамі (Японія)Для харків'янки цей титул став третім в цьому сезоні і п`ятим на професійній арені.

    Джерело: btu.org.ua

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