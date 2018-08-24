Юрій Вернидуб: Рахунок 0:0 дає шанси що нам, що «Лейпцигу»



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Юрій Вернидуб. Фото ФК «Зоря»

Наставник «Зорі» не приховував, що він пишається своєю командою, яка не пропустила у меншості

Головний тренер «Зорі» дав свій коментар до першого матчу раунду плей-офф Ліги Європи проти «Лейпцига».

Зокрема, Юрій Вернидуб відразу ж привітав свою команду з непоганою грою, а також з тим, що футболісти витримали цей напруження.

«Показали, що ми – команда. На 16-й хвилині ми залишилися вдесятьох, проте, ми чудово оборонялися. Але не тільки оборонялися, але і дуже добре виходили у контратаки. Були моменти, могли забити. Найважливіше, що ми не відбивалися, а грали у футбол», - сказав він.

«Тому сьогодні скажу, що рахунок 0:0 дає шанси що нам, що «Лейпцигу» – 50 на 50. Потрібно готуватися, а у наступний четвер життя покаже, хто пройде далі, а хто залишиться за бортом», - додав наставник.

За словами Вернидуба, у другому таймі ще складніше було, дуже вийшли лідери суперників.

«Вони збільшили тиск на нас, але ми ще раз показали, що ми на правильному шляху. Хлопці дуже здорово зіграли в обороні, практично закрили фланги, не дали шансів. Плюс закрили центр, там, де і були удари з боку гравців «Лейпцига», практично всі ми їх блокували. Якщо вони не забили, то це заслуга не тільки воротаря та захисту, але і всієї команди», - пояснив він.

«Хочу подякувати тим уболівальників, які сьогодні були на «Славутич-Арені», які дуже чудово підтримували. Така підтримка дорогого коштує. Це теж зіграло важливу роль. Якщо ми і були у меншості, то та підтримка, яка була на трибунах, додала нам ще одного гравця, якого не вистачало», - підсумував Вернидуб.