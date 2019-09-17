Юрій Вернидуб: «Зоря» кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною



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Колишній тренер луганців пригадав ситуацію з відставкою

Колишній тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб розповів про ситуацію з відставкою з посади. Фахівець переконаний, що клуб давно шукав нового тренера в нього за спиною.

«Уперше питання відставки назріло ще 2017 року, коли ми виграли бронзові нагороди. Не стану вдаватися в подробиці, але виникла конфліктна ситуація. Багато обіцяли, та нічого не виконали. Усі зробили вигляд, що третє місце – це звична справа. Тоді вперше з’явилося бажання піти. Шкода, що не пішов. Саме спливав термін угоди. Це буде уроком на все життя. Другий момент, коли не пройшли в групу Ліги Європи. Знову виник конфлікт. Я знаю, що в мене за спиною два-три місяці шукали нового тренера. Було б правильно сказати: «Юрій Миколайович, ви стомилися, доведіть чемпіонат до фінішу, а потім тиснемо руки та розходимося. Це було б набагато правильніше, ніж шукати якісь причини та чорні кішки в темній кімнаті», - розповів Вернидуб в інтерв’ю UA-Football.