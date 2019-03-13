«Ювентус» отримав рекордну виручку за продані квитки на матч з «Атлетіко»



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Три м'ячі у складі туринського клубу забив Кріштіану Роналду

Попередній рекорд «Ювентуса» був встановлений в листопаді 2018 року

«Ювентус» оголосив, що отримав рекордну виручку за продані квитки на домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Атлетіко». Як повідомляє офіційний Twitter туринської команди, за одну гру італійський клуб заробив в цілому €5,5 млн. Попередній рекорд «Ювентуса» був встановлений за підсумками зустрічі з «Манчестер Юнайтед» (1:2) в листопаді 2018 року (€ 5 млн).

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Ювентус» розгромив «Атлетіко» з рахунком 3:0 і вийшов до чвертьфіналу. Зустріч відбулася в Турині на стадіоні «Альянц». Три м'ячі у складі туринського клубу забив Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що в першому матчі «Ювентус» поступився «Атлетіко» з рахунком 0:2. Таким чином, в 1/4 фіналу за сумою двох зустрічей вийшов італійський клуб.

Джерело: Чемпионат.com