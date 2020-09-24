З «Барселоною» було ліпше. Запорізький «Мотор» вдруге програв у гандбольній Лізі чемпіонів



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«Ольборґ» завдав «Моторові» дошкульної поразки Світлина - ehfcl.eurohandball.com/

На цей раз наша команда мала не такий добрий вигляд, як у грі з каталонцями

Чемпіони України з гандболу «Мотор» із Запоріжжя програли другий матч у рамках Ліги чемпіонів-2020/2021. Після домашньої поразки від іспанської «Барселони», на цей раз наші спортсмени програли в Данії.

«Ольборґ» (Данія) – «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – 38:29 (17:13)

«Ольборґ»: Сімон Ґаде (7 сейвів/25 кидків), Міккаель Аґґефорс (4/15); Лукас Санделл (7), Ніколай Крістенсен (7), Йонас Самуельссон (7), Генрік Мольґорд-Єнсен (4), Маґнус Єнсен (4), Бустер Юл-Лассен (3), Рене Антонсен (2), Фелікс Клор (2), Беньямін Якобсен (1), Себастьян Бартгод (1), Мадс Крістіансен, Андреас Єнсен, Марк Марчер, Віктор Клове. Тренер – Арнор Атласон

«Мотор»: Іван Мороз (8/34), Максим В’юник (2/15); Айденас Малашинскас (5), Мілош Орбовіч (5), Борис Пуховський (4), Захар Денисов (4), В’ячеслав Бохан (3), Тарас Міноцький (3), Павло Гурковський (1), Артем Козакевич (1), Юрій Кубатко (1), Дмитро Горига (1), Карлос Моліна, Владислав Донцов, Дмитро Тютюнник, Олександр Касай. Тренер – Ґінтарас Савукинас

23 вересня. Ольборґ. Jutlander Bank Arena

Українці активно почали поєдинок і спочатку виходили вперед до тих пір, поки рахунок не став 3:4 на користь «Мотора». Потім «Ольборґ» краще грав у захисті, а в атаці продовжував раз по раз вражати ворота запоріжців, тільки збільшуючи перевагу. У кінцівці тайму гостям вдалося трохи скоротити відставання, але пішли на перерву команди з перевагою господарів у чотири м’ячі.

У другому таймі «Мотор» намагався не відставати далеко господарів, але в кінцівці матчу «Ольборґ» остаточно зламав захист українців. Успішна гра в атаці дозволила данцям перемогти з відривом у дев’ять м’ячів.

Інші три поєдинки нашої групи відбудуться сьогодні, 24 вересня.

У наступному турі, 30 вересня, «Мотор» прийматиме угорський «Веспрем».