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    «Мотор» закріпився на дні групи Ліги чемпіонів

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    &laquo;Мотор&raquo; &nbsp;знову програв - «Мотор» закріпився на дні групи Ліги чемпіонів
    «Мотор»  знову програв

    У четвер, 20 лютого, запорізький «Мотор» в 13-му турі гандбольної Ліги чемпіонів вдома програв польському «Віве Кельце»

    Гості з самого початку поєдинку нарощували перевагу, яка під кінець першої половини зустрічі становила п'ять голів.

    В середині другої половини матчу українцям вдалося скоротити відставання. Поляки ж в цей час протягом шести хвилин не могли закинути м'яч в ворота «Мотора».

    Але в кінцевому підсумку тренеру гостей вдалося вплинути на підопічних, які збільшили перевагу до семи м’ячів.

    Зазначимо, що турнірного значення цей матч для української команди вже не мав - гранд втратив шанси на вихід ще минулого туру й нині на останньому місці думає вже про майбутній сезон.

    Поляки, у свою чергу, забезпечили собі вихід до наступної стадії ЛЧ і боролися за більш вигідну позицію у матчах «на виліт», з чим і впорались.

    Ліга чемпіонов. 13-й тур

    «Мотор» (Запоріжжя, Украіна) - «Віве Кельце» (Кельце, Польща) 26:33 (19:14)

    «Мотор»: Комок 15/48% = 33%, Будко (н.в.); Вуйовіч 3/8, Кубатко 2/3, Бабічев 2/4, Малашінскас 1/6, Пуховський 4/8, Денисов 3/5, Дорощук 1/4, Гурін 1/2, Козакевич 5/5, Гурковський 1/2, Кус, Касай, Ганчев 2/2, Паровинчак 1/2.

    «Віве Кельце»: Корнецкі 20/46 = 43%, Вольф (н.в.); Карачіч 4/6, Королек 7/8, Алекс Дуйшебаєв 6/7, Пехліван 1/2, Агінагальде 3/5, Яхлевські 1/3, Янц 3/4, Кулеш 1/5, Морито 5/5, Фернандес 1/1, Даніель Дуйшебаєв 0/2,  Перес 1/1, Джиль, Ліевські, Вуйовіч 1/4.

    Семиметрові 3/5 - 2/2

    Штрафний час: 8 - 10

    гандбол ГК «Мотор»
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