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    18-річний воротар відбив два пенальті поспіль (відео)

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    Михайло Будко - один із найперспективніших гандболістів України - 18-річний воротар відбив два пенальті поспіль (відео)
    Михайло Будко - один із найперспективніших гандболістів України
    Світлина - ГК «Мотор-Політехніка»

    Михайло Будко продемонстрував дива реакції

    18-річний воротар запорізького гандбольного клубу «Мотор-Політехніка» Михайло Будко став однією з найпомітніших постатей старту української Суперліги, навіть не дивлячись на те, що його команда поступилася чинному чемпіонові, землякам з «Мотора» 18:44.

    Будко-молодший у грі з’являвся з лави запасних, замість основного в цій зустрічі голкіпера Назара Чудінова. Проте в одному з епізодів Михайло вразив глядачів. Тим, що відбив два поспіль семиметрових (гандбольних пенальті) у власні ворота.

    Зауважимо, що Михайло Будко – син видатного голкіпера запорізького ЗТР і збірної України Євгена Будка. Торік, у 17-річному віці Михайло встиг дебютувати за основний склад «Мотора» в Лізі чемпіонів. Проте наразі тренерський штаб чемпіонів вирішив відправити Будка-молодшого в один із фарм-клубів. Щоб той мав більше ігрової практики.

    Також у другому турі української гандбольної Суперліги «Одеса» перемогла «Портовик» з Південного 39:31, а запорізька «Академія гандболу» здолала столичний «ЦСКА-ШВСМ» 32:23. 

     Читайте також: Син легендарного українського воротаря: Хочу бути як тато, а в перспективі грати за «ПСЖ» чи «Барселону»
    гандбол ГК «Мотор» Михайло Будко Суперліга
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