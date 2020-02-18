Гандбольний «Мотор» очолив іноземний тренер



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Контракт підписано, але він запрацює лише влітку «Мотор»

Після кількох місяців невизначеності клуб отримав постійного наставника

У понеділок, 17 лютого, запорізький «Мотор» об’явив про призначення литовця Гінтараса Савуканаса. новим головним тренерером команди.

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Контракт розраховано на два роки й вступить у силу лише влітку - 1 липня 2020 року.

З 2016 Савукінас очолює фінський «Ріхімян Кокс», з яким він тричі вигравав Балтійську лігу. Раніше очолював збірну Литви, а також молодіжні команді «Рейк'явіка» (Ісландія), «Вікінга» (Литва), «Вестманаєра» (Ісландія), БГК «Мєшкова» (Білорусь), «Бергсою» (Норвегія).

нагадаємо, у листопаді 2019 «Мотор» звільнив Миколу Степанця, з того часу клубом на правах виконуючого обов’язик керував Ростислав Ланевич. Він виконав програму-мінімум - втримав перше місце у Чемпіонаті України, але «Мотор» провалився у Лізі Чемпіонів.