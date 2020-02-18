  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гандбольний «Мотор» очолив іноземний тренер

    • Розсилка
    <p><span>Контракт підписано, але він запрацює лише влітку</span></p> - Гандбольний «Мотор» очолив іноземний тренер

    Контракт підписано, але він запрацює лише влітку

    «Мотор»

    Після кількох місяців невизначеності клуб отримав постійного наставника

    У понеділок, 17 лютого, запорізький «Мотор» об’явив про призначення литовця Гінтараса  Савуканаса. новим головним тренерером команди.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 17-річний син легенди українського гандболу дебютував у Лізі чемпіонів

    Контракт розраховано на два роки й вступить у силу лише влітку - 1 липня 2020 року.

    З 2016 Савукінас очолює фінський «Ріхімян Кокс», з яким він тричі вигравав Балтійську лігу. Раніше очолював збірну Литви, а також молодіжні команді «Рейк'явіка» (Ісландія), «Вікінга» (Литва), «Вестманаєра» (Ісландія), БГК «Мєшкова» (Білорусь), «Бергсою» (Норвегія).

    нагадаємо, у листопаді 2019 «Мотор» звільнив Миколу Степанця, з того часу клубом на правах виконуючого обов’язик керував Ростислав Ланевич. Він виконав програму-мінімум - втримав перше місце у Чемпіонаті України, але «Мотор» провалився у Лізі Чемпіонів.

    гандбол ГК «Мотор»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ