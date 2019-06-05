З привітом Шевченку. Зозуля знову забив гол-красень у чемпіонаті Іспанії (відео)



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Роман Зозуля знову забив, знову головою albacetebalompie.es

Роман відзначився вже одинадцятим голом у сезоні

Український нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля забив свій 11-й м'яч в іспанській Сеґунді у сезоні-2018/2019.

У матчі передостаннього, 41-го туру другого іспанського дивізіону команда нашого футболіста приймала одного зі своїх прямих конкурентів у боротьбі за підвищення в класі - «Малаґу», глибоким резервістом якої є інший колишній футболіст «Дніпра» Євген Селезньов. Цього разу «Тунець» теж опинився поза заявкою.

А Зозуля на 57-й хвилині забив дивовижний м'яч головою, після флангового навісу Альваро Техеро.

Правда, на той момент «Альбасете» вже поступався 0:2 (на 16-й хвилині відзначився Хав'єр Онтіверос, на 52-й - з передачі аргентинського екс-нападника львівських «Карпат» і донецького «Шахтаря» Ґуставо Бланко Лещука - сенеґалець Альфред Джон Н'Діайє). Правда, вже на 54-й хвилині Лещук отримав друге попередження і залишив команду в меншості.

Коли Зозуля всього через три хвилини чисельну перевагу реалізував, здавалося б, в «Альбасете» є всі шанси відігратися. Та не тут то було. До кінця матчу результат залишився незмінним, а Роман, провівши на полі всі 90 хвилин, відзначився також попередженням.

Таким чином, за тур до фінішу другої Ла Ліги «Малаґа» і «Альбасете» мають по 71-му очку і йдуть відповідно третім і четвертим. Перехідні матчі за право виступати в Прімері від цих команд уже нікуди не дінуться. Напряму в Ла Лігу зайдуть дві перших команди - «Осасуна» (84 очка) і «Ґранада» (76).