«Шахтар» впродовж 23-х хвилин забив чотири голи «Дніпру-1» (відео)



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Євген Коноплянка забив у цій зустрічі четвертий м'яч ФК «Шахтар»

Донеччани не залишили шансів переможцям «Динамо»

Лідер чемпіонату України «Шахтар» впевнено переміг у матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги команду. Яка в минулому турі завдала поразки київському «Динамо». Причому чотири м’ячі у ворота СК «Дніпра-1» «гірники» забили впродовж перших 23-х хвилин зустрічі.

Прикметно також, що Владислав Супряга, який у поєдинку з «Динамо» зробив хет-трик, знову розпочав гру з лави запасних, а вийшовши на заміну, реалізував пенальті і встановив остаточний підсумок.

«Шахтар» (Донецьк) - СК «Дніпро-1» - 4:1

Голи: 1:0 – Сергій Кривцов (4). 2:0 – Володимир Адамюк (9, автогол). 3:0 – Тайсон (19). 4:0 – Коноплянка (23). 4:1 – Супряга (82, з пенальті)

«Шахтар»: П’ятов – Додо, Сергій Кривцов (Валерій Бондар, 60), Микола Матвієнко, Ісмаїлі - Тарас Степаненко, Майкон - Тете, Тайсон (к), Коноплянка (Артем Бондаренко, 70) - Жуніор Мораєш (Фернандо, 74). Тренер – Луїш Каштру

СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук – Володимир Адамюк, Лопирьонок, Сергій Логінов, Владислав Шаповал – Сергій Кравченко (к) (Арсеній Батагов, 62) - Олексій Чичиков (Лукас Тейлор, 46), Франсіско Ді Франко, Юрій Вакулко, Олександр Назаренко - Олексій Хобленко (Супряга, 46). Тренер – Дмитро Михайленко

Судді: Сергій Бойко (Іванків) – Максим Чортоляс (Херсон), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

Попередження: Валерій Бондар (81) – Сергій Логінов (22), Франсіско Ді Франко (34), Олександр Назаренко (55), Владислав Шаповал (67)

4 березня. Харків. ОСК «Металіст». 5 319 глядачів

«Шахтар» лідирує, маючи в активі 56 очок. СК «Дніпро-1» іде восьмим – 22 пункти.