За останні роки в Україні побудували близько 2500 нових футбольних міні-полів та ще 50 стадіонів

Ініціатором старту проектів з державної підтримки проектів розвитку футбольної інфраструктури ще у 2015 році виступила Українська асоціація футболу

У рамках реалізації бюджетної програми КПКВК 2751320 «Будівництво футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України», яка тривала протягом 2017-2018 рр, в Україні, за даними Мінрегіонбуду, було побудовано нових та реконструювано майже 600 футбольних міні-майданчиків.

Так станом на 01.02.2020 року коштом із державного та місцевих бюджетів завершено роботи щодо 592 проектів, з яких отримано документи щодо введення в експлуатацію 401 проекту та ще по 191 готуються документи щодо введення в експлуатацію.

Вказана бюджетна програма нині завершена, їй на зміну прийшов новий спільний проект президента Володимира Зеленського та уряду «Велике будівництво». В рамках його реалізації до кінця поточного року заплановане будівництво 100 нових футбольних полів.

Ініціатором старту проектів з державної підтримки проектів розвитку футбольної інфраструктури ще у 2015 році виступила Українська асоціація футболу. За цей проміжок часу (4,5 роки) вдалося побудувати по всій країні близько 2500 нових футбольних міні-полів, та ще 50 стадіонів.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, це був такий собі «план Маршала», який сьогодні вже успішно вдалося реалізувати на понад 95%.

Разом з тим, є політики, які критикують появу нових футбольних полів в Україні. Зокрема нардеп від ОПЗЖ Григорія Мамка, що вважається близким до Григорія Суркіса у складі так званої футбольної парламентської ТСК, в ефірах телеканалів робить заяви про те, що держпрограма з будівництва міні-майданчиків (2017-2018 рр) нібито так і не була реалізована.

«На місці футбольних полів - тільки купа застарілого щебню», - запевнив Мамка в сюжеті «Інтеру».