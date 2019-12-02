Букмекери прогнозують, що цього року «Золотий м’яч» змінить власника



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Рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" може стати Ліонель Мессі, який вже має п'ять таких нагород

Ім’я кращого футболіста Європи у 2019 році оголосять вже сьогодні

Сьогодні ввечері буде оголошено переможців премії "Золотий м'яч", яка назве ім’я найкращого футболіста року в Європі. Довгі роки престижна нагорода діставалася або Мессі, або Роналду, але в минулого року цю традицію порушив хорват Лука Модріч. На думку букмекерів, є йомвірність, що нині почесна нагорода знов змінить власника. Згідно з оцінками аналітиків, найвищі шанси здобути трофей у Вірджіла ван Дейка, футболіста "Ліверпуля" та збірної Нідерландів.

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Крім ван Дейка, є шанси на перемогу й у Роналду з Мессі, якого названо найкращим гравцем року за версією ФІФА. . Шанси Роналду оцінені в 14%, водночас у Мессі – 28% на його перемогу. У ван Дейка ж від експертів цілих 58% на успіх.

Цього року Ван Дейк з "Ліверпулем" виграв Лігу чемпіонів, попутно вибивши з турніру "Барселону" Ліонеля Мессі. Правда, при цьому команда Вірджіла не змогла фінішувати першою в англійській Прем'єр-лізі, тоді як ті ж каталонці та "Ювентус" Роналду завоювали чемпіонство у своїх країнах.

До речі, нагадаємо, саме з голландцями нашій національній команді доведеться зіграти на Євро-2020.

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