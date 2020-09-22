В Італії вбили футбольного суддю з дівчиною



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Даніеле Де Санктіс уже працював на матчах Серії В Світлина - Corriere della Sera

Мотиви вбивства наразі невідомі

Футбольний суддя Даніеле Де Сантіс та його дівчина були вбиті в їхній квартирі в італійському Лечче.

Тіла 32-річного Де Сантіса і його подруги, 30-річної Елеонори Манти були виявлені із слідами ножових поранень. Сусіди чули крики і помітили озброєного чоловіка, який покидав місце злочину.

Найчастіше Де Сантіс обслуговував матчі Серії C. На його рахунку 130 матчів. Він дебютував у статусі арбітра в матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Італії, Серії B, в 2017 році.

В сезоні-2019/2020 Даніеле Де Сантіс 18 разів виходив на поле як головний арбітр матчів Серії С.

«Я вражений, це трагедія. Ми дуже мало знаємо про цю справу. Те, що я можу сказати, це те, що ми близькі з родиною та з усіма друзями Даніеле», - сказав у коментарі Corriere della Sera президент італійської асоціації арбітрів Марчелло Ніккі.

Президент секції Лечче Паоло Прато виїхав на місце трагедії. Згідно з першими реконструкціями, трагедія сталася у розпал жорстокої сварки в будинку на вулиці Віа Монтелло, що неподалік від залізничної станції Лечче.