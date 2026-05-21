«Астон Вілла» здобула перемогу в Лізі Європи

«Астон Вілла» не залишила «Фрайбургу» шансів

«Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург». Про це повідомляє «Главком».

Шлях команд до фіналу

У півфіналі Ліги Європи обидві команди після виїзних поразок здобули впевненіші перемоги вдома. «Фрайбург» із голом хавбека Гріфо програв португальській «Бразі» на виїзді (1:2). Зате вдома баденці перекрили цей дефіцит щодо «зброярів» (3:1) зусиллями оборонця Кюблера (дубль) та хавбека Манзамбі.

«Астон Вілла» же після невдачі з «Ноттінгем Форест» на виїзді (0:1) влаштувала «лісникам» розгром удома (4:0). Голами відзначилися Воткінс, Буендіа та Макгінн (двічі).

Хід гри «Фрайбург» – «Астон Вілла»

Команди зберігали нічийний рахунок майже до завершення першого тайму, однак перед перервою «Астон Вілла» двічі вразила ворота суперника. На 41-й хвилині після розіграшу кутового відзначився Юрі Тілеманс, а вже у компенсований час Емільяно Буендія ефектним ударом у дальній верхній кут збільшив перевагу англійського клубу.

У другому таймі Буендія долучився й до третього гола, віддавши результативну передачу на Моргана Роджерса. На 58-й хвилині англієць замкнув простріл партнера з близької відстані та встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:0.

Ліга Європи. Фінал

«Фрайбург» – «Астон Вілла» 0:3

Голи: Тілеманс (41), Буендія (45+4), Роджерс (58)

Востаннє до гри проти «Фрайбурга» «Астон Вілла» перемагала у єврокубках у 1982 році. Тоді клуб з Бірмінгема здобув Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок Європи.

Нагадаємо, «Динамо» обіграло «Чернігів» у фіналі Кубка України та здобуло путівку до Ліги Європи.

Участь у єврокубках у наступному сезоні «Динамо» розпочне з матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Матчі цього етапу пройдуть 9 та 16 липня 2026 року.

Щоб пробитися до загального етапу турніру, «Динамо» необхідно буде пройти чотири раунди відбору Ліги Європи. У разі невдачі у Лізі Європи кияни також матимуть шанси потрапити до загального етапу Ліги Конференцій.