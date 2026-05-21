Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Астон Вілла» здобула перемогу в Лізі Європи

Реклама
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Астон Вілла» здобула перемогу в Лізі Європи
«Астон Вілла» тріумфувала в Лізі Європи
фото: «Астон Вілла»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Астон Вілла» не залишила «Фрайбургу» шансів

«Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург». Про це повідомляє «Главком».

Шлях команд до фіналу

У півфіналі Ліги Європи обидві команди після виїзних поразок здобули впевненіші перемоги вдома. «Фрайбург» із голом хавбека Гріфо програв португальській «Бразі» на виїзді (1:2). Зате вдома баденці перекрили цей дефіцит щодо «зброярів» (3:1) зусиллями оборонця Кюблера (дубль) та хавбека Манзамбі.

«Астон Вілла» же після невдачі з «Ноттінгем Форест» на виїзді (0:1) влаштувала «лісникам» розгром удома (4:0). Голами відзначилися Воткінс, Буендіа та Макгінн (двічі).

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Хід гри «Фрайбург» – «Астон Вілла»

Команди зберігали нічийний рахунок майже до завершення першого тайму, однак перед перервою «Астон Вілла» двічі вразила ворота суперника. На 41-й хвилині після розіграшу кутового відзначився Юрі Тілеманс, а вже у компенсований час Емільяно Буендія ефектним ударом у дальній верхній кут збільшив перевагу англійського клубу.

У другому таймі Буендія долучився й до третього гола, віддавши результативну передачу на Моргана Роджерса. На 58-й хвилині англієць замкнув простріл партнера з близької відстані та встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:0.

Ліга Європи. Фінал

«Фрайбург» – «Астон Вілла» 0:3

  • Голи: Тілеманс (41), Буендія (45+4), Роджерс (58)

Востаннє до гри проти «Фрайбурга» «Астон Вілла» перемагала у єврокубках у 1982 році. Тоді клуб з Бірмінгема здобув Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок Європи.

Нагадаємо, «Динамо» обіграло «Чернігів» у фіналі Кубка України та здобуло путівку до Ліги Європи.

Участь у єврокубках у наступному сезоні «Динамо» розпочне з матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Матчі цього етапу пройдуть 9 та 16 липня 2026 року.

Щоб пробитися до загального етапу турніру, «Динамо» необхідно буде пройти чотири раунди відбору Ліги Європи. У разі невдачі у Лізі Європи кияни також матимуть шанси потрапити до загального етапу Ліги Конференцій.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Астон Вілла»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алессандро Бастоні готовий перебратися до Іспанії
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
21 квiтня, 18:44
Богдан Михайліченко битиметься за перемогу житомирян
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ Реклама
26 квiтня, 11:55
Столичний гранд завітав до Кривого Рогу
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ Реклама
26 квiтня, 10:06
Федеріко Дімарко встановив новий орієнтир для асистентів
Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
27 квiтня, 10:57
«Лісники» взяли гору в домашньому поєдинку
«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи Реклама
7 травня, 12:15
Душан Влаховіч отримав альтернативу Серії A
«Баварія» зібралася безкоштовно поцупити форварда «Ювентуса» – інсайдер
10 травня, 16:22
Руслан Маліновський близький до зміни клубу
Тренер «Дженоа» розповів про майбутнє Маліновського у клубі
11 травня, 19:00
Кияни впевнено пройшли турнірний шлях
«Чернігів» – «Динамо». Прогноз і анонс на фінал Кубка України Реклама
Вчора, 10:30
55-річний Гвардіола очолює «Манчестер Сіті» з 2016 року
Гвардіола піде з «Манчестер Сіті» після завершення сезону – джерело
19 травня, 10:01

Новини

Головні тренери «Динамо» і «Чернігова» провели пресконференції після фіналу Кубка України
Головні тренери «Динамо» і «Чернігова» провели пресконференції після фіналу Кубка України
Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ
Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ
«Астон Вілла» здобула перемогу в Лізі Європи
«Астон Вілла» здобула перемогу в Лізі Європи
Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті
Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті
Завацька пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
Завацька пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
«Динамо» здобуло путівку до Ліги Європи
«Динамо» здобуло путівку до Ліги Європи

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
19 травня, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну