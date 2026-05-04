Стало відомо, чи УАФ пропонувала Реброву залишитись у збірній України

glavcom.ua
Сергій Ребров та УАФ провели перемовини про роботу в збірній України
фото: УАФ

Тренер відхилив пропозицію щодо продовження контракту

Українська асоціація футболу (УАФ) провела перемовини з Сергієм Ребровим, який залишив посаду головного тренера збірної України після невдач в плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Чи мав Ребров пропозицію від УАФ?

УАФ планувала залишити 51-річного спеціаліста, незважаючи на поразку «синьо-жовтих» від Швеції (1:3),  і звернулась до наставника національної команди щодо подальшої співпраці.

«З Ребровим розмовляли щодо продовження контракту. Питання в тому, що сам Сергій Станіславович ввічливо відмовився – ухилився від такої перспективи і підкреслив, що він такий варіант не розглядає. На цьому розмова була закінчена», – повідомило джерело.

Ребров очолював «синьо-жовтих» з червня 2023 року і провів 34 матчі на чолі збірної. В його активі 16 перемог та вихід у фінальну частину Євро-2024.

Відомо, що Сергій Ребров продовжить роботу в Українській асоціації футболу, де виконуватиме роль віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Що відомо про нового тренера збірної України

Відомий італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.

Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»
Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу
