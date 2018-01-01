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    Забивним лідером «Шахтаря» зацікавилися в Бразилії

    Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно
    «Греміо» зацікавлений в підписанні форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри. Про це повідомляє Gauchazh.clicrbs.com.br. Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно, підписавши попередню угоду про перехід в липні. Справа в тому, що у Феррейри 30 червня
    • Сьогодні, 10:57
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    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар
    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар

    Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно

    «Греміо» зацікавлений в підписанні форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри.

    Про це повідомляє Gauchazh.clicrbs.com.br.
     
    Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно, підписавши попередню угоду про перехід в липні.
     
    Справа в тому, що у Феррейри 30 червня нинішнього року закінчується контракт з «Шахтарем», а нова угода поки сторонами узгоджена і підписана не була, чим хоче скористатися «Греміо», оформивши перехід аргентинця на правах вільного агента.
     
    У «Шахтар» Факундо Феррейра перейшов з «Велеса» в 2013 році за сім мільйонів євро.
     
    У поточному сезоні Феррейра провів 27 матчів у складі «гірників», в яких забив 18 голів і зробив чотири ассисти.

    Раніше повідомлялося, що Феррейрою цікавиться італійська «Фіорентина».

    Джерело: shahta.org

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