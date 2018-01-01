Забивним лідером «Шахтаря» зацікавилися в Бразилії

Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно

«Греміо» зацікавлений в підписанні форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри. Про це повідомляє Gauchazh.clicrbs.com.br. Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно, підписавши попередню угоду про перехід в липні. Справа в тому, що у Феррейри 30 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар

Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно

«Греміо» зацікавлений в підписанні форварда «Шахтаря» Факундо Феррейри.

Про це повідомляє Gauchazh.clicrbs.com.br.



Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником донецького клубу в січневе трансферне вікно, підписавши попередню угоду про перехід в липні.



Справа в тому, що у Феррейри 30 червня нинішнього року закінчується контракт з «Шахтарем», а нова угода поки сторонами узгоджена і підписана не була, чим хоче скористатися «Греміо», оформивши перехід аргентинця на правах вільного агента.



У «Шахтар» Факундо Феррейра перейшов з «Велеса» в 2013 році за сім мільйонів євро.



У поточному сезоні Феррейра провів 27 матчів у складі «гірників», в яких забив 18 голів і зробив чотири ассисти.

Раніше повідомлялося, що Феррейрою цікавиться італійська «Фіорентина».

Джерело: shahta.org