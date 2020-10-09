Загалом 37. Ще шістьох російських важкоатлетів відсторонили за позитивні допінг тести на Олімпіаді



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Руслан Албеґов поверне олімпійську медаль Лондона-2012 Світлина - ОсНова.News

Росіяни вирішили всію вину перекласти на президента Міжнародної федерації важкої атлетики

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) дискваліфікувала шістьох російських важкоатлетів на періоди від чотирьох до восьми років і тимчасово призупинила ліцензії ще трьох після проведення допінгового розслідування на основі інформації, яку повідомив викривач.

Відсторонення збільшує кількість російських важкоатлетів, дискваліфікованих за виживання допінгу на Олімпійських іграх у Пекіні-2008 до 37-ми.

На Олімпійські ігри у Ріо-2016 збірну РФ з важкої атлетики не допустили, а на відкладених Іграх у Токіо-2020 їх участь обмежена одним атлетом і однією атлеткою через допінг-минуле країни. Оскільки історичні порушення допінгу продовжують наростати, існує вірогідність, що Росія знову може бути відсторонена повністю.

Десять російських дискваліфікацій за підсумками Олімпіади-2008 були введені після повторної перевірки зразків на Іграх 2008 і 2012 років Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). Вісім росіян на цих двох Іграх були дискваліфіковані з медальних позицій.

Один із тих, кого сьогодні відсторонили – 32-річний супертяж Руслан Албеґов, залишався єдиним російським чоловіком, у якого зберігалася медаль Лондона-2012. Тоді він здобув бронзу.

Порушення, які призвели до шести нових дискваліфікацій, трапилися між 2011 і 2015 роками, на чому наголосив президент Російської федерації важкої атлетики Максим Агапітов, який заявив, що IWF за правління опального угорця Тамаша Аяна повинен взяти більше відповідальності на себе.

Агапітов, який входить у виконавчий комітет IWF, також критикував тимчасового президента керівного органу Урсулу Папандреа, яка, за його словами, «приховувала» від подальших доказів незалежне розслідування у важкій атлетиці від Річарда Макларена. У звіті, опублікованому в червні, через два місяці після того, як Аян подав у відставку з посади президента IWF, угорця викривають за багаторічну корупційну діяльність, включаючи фінансові зловживання, приховування допінгу та фальсифікацію виборів. Річард Макларен доводив, що десятки допінгових справ були відкладені або зразки «приховані», і що допінг використовувався як засіб заробляння грошей та утримання влади.

За словами Агапітова, з того часу, як він взяв на себе керівництво Федерацією важкої атлетики РФ у 2016 році, Росія має хороші результати щодо допінгу і «очистила» всі 73 регіональні федерації.

«Всі випадки, без винятку, відносяться до 2011-2015 років... часу правління Аяна та його команди. Самостійно ні країни, ні спортсмени, ні тренери в такій кількості не можуть порушити правила лише в одному виді спорту. Вина за ці порушення не стільки на спортсменах, скільки на IWF. IWF був уповноважений боротися з допінгом, але замість боротьби ми побачили лицемірний обман, в якому брали участь багато національних федерацій. Я очікував, що це буде відображено у звіті Макларена, але в публічному звіті про це майже нічого немає, і повний звіт все ще приховується наступницею Айяна [тимчасовим президентом] Урсулою Папандреа, навіть для членів виконавчого комітету. Сподіваюся, що справа буде доведена до свого логічного завершення, всі причетні до порочної системи IWF будуть ідентифіковані, дерево, що плодоносить, буде зрубано, а на його місці виросте нове, чисте дерево. Так само, як це сталося з Федерацією важкої атлетики РФ», - сказав Агапітов.

«Приховану» частину звіту Макларена передав автор звіту Комісії з нагляду та доброчесності IWF, якої більше не існує і її має замінити Комісія з питань етики. Створення Комісії з питань етики є предметом суперечок Ради.

Неопублікована частина звіту містить матеріали, які стосуються «можливої злочинної поведінки». Він не був визнаний достатньо надійним для громадського сприйняття, оскільки команда Макларена не мала достатньо часу для повноцінного дослідження доказів. Деякі з цих доказів стосуються членів Правління IWF, які, можливо, отримали посади шляхом підкупу, і тому не були передані 21 члену Ради.

Коли був опублікований звіт Макларена, Папандреа сказала: «Моїм наміром, і я обговорю це з Комісією з нагляду та доброчесності, було б створити зовнішній орган, як це було зроблено під час розслідування [Макларена], незалежного від IWF, для розслідування будь-яких претензій кожного з членів Виконавчого комітету, які причетні до злочинів, пов'язаних з виборчим процесом».

Такого зовнішнього органу ще не створено. Російські дискваліфікації є результатом роботи групи розвідки та розслідувань Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA).

У жовтні 2017 року викривач передав WADA копію даних Лабораторної системи управління інформацією (LIMS) для московської національної антидопінгової лабораторії. Потім проводилося тривале розслідування, яке включало криміналістичні копії даних московської лабораторії.

У сьогоднішній заяві IWF сказано: «Після цих розслідувань Міжнародне тестувальне агентство від імені IWF порушило 12 справ проти російських спортсменів у 2019 році та дві додаткові справи на початку цього року».

Після «ретельного дисциплінарного провадження в судовому засіданні IWF» шість росіян були дискваліфіковані, троє звинувачені, а ще вісім справ «перебувають на розгляді». Справами займається Міжнародне тестувальне агентство, яка здійснює антидопінгові процедури керівного органу від імені IWF.

Це рішення є доказом того, що антидопінгова система значно посилилася за останні роки, зокрема завдяки повноваженням WADA проводити розслідування. IWF буде продовжувати відігравати свою роль поряд з Міжнародним тестувальним агентством та іншими, роблячи все можливе для захисту чистих важкоатлетів та сприяння підняттю чистого іміджу важкої атлетики», - сказала Папандреа.

Албеґов, багаторазовий чемпіон світу та Європи, є найуспішнішим спортсменом серед шістки дискваліфікованих росіян. Руслан та 28-річний Єгор Климонов, колишній чемпіон світу серед юнаків, відсторонені на чотири роки.

38-річний Дмітрій Лапіков, неодноразовий призер, який виграв бронзу в Пекіні 2008 року і був дискваліфікований на два роки в 2013 році через допінг, відсторонений на вісім років.

32-річного Максима Шейка, чемпіона світу-2008 серед юніорів, відсторонено на шість років, оскільки це також його друге порушення антидопінгових правил.

Жінки, яких обох дискваліфікували на чотири роки - Тіма Турієва, 28 років, колишня чемпіонка світу та Європи, та Юлія Коновалова, яка не брала участь у змаганнях з 2014 року.

Троє обвинувачених і тимчасово відсторонених – Арсен Бораґанов, 33 роки, який не публікував результатів з 2014 року і ніколи не брав участі в змаганнях за межами Росії; Фелікс Халібеков, 30 років, який був шостим на торішньому чемпіонаті Європи; 26-річний Алєксєй Ємельяненко, єдиним міжнародним результатом якого є участь в Універсіаді 2014 року.

Джерело: Inside the Games