Захисник «Олімпіка»: Марлос - космонавт для УПЛ
- Вчора, 11:39
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Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати
Захисник «Олімпіка» Антон Кравченко прокоментував поразку від «Шахтаря» в матчі 17 туру УПЛ.
Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати і вже в наступних матчах команда буде виправлятися.
«Сьогодні ми припускалися помилок, за які Шахтар нас покарав. Суперник такого рівня не прощає навіть найменших помилок», - сказав він.
«І сьогодні, і тиждень тому у нас було багато бажання і емоцій, але як і в Одесі, ми поплатилися за свої помилки. Цей матч показав, що нам ще багато над чим треба працювати. Будемо намагатися виправитися в наступних матчах», - зазначив футболіст.
Також Кравченко звернув увагу на чудову гру Марлоса, за яку прирівняв його до космонавта.
«Гра Марлоса? Він взяв участь практично у всіх голах Шахтаря в цьому матчі. Можна сказати, що він космонавт для української Прем'єр-ліги», – цитує Кравченка офіційний сайт Олімпіка.