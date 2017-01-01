Захисник «Олімпіка»: Марлос - космонавт для УПЛ

Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати

Захисник «Олімпіка» Антон Кравченко прокоментував поразку від «Шахтаря» в матчі 17 туру УПЛ. Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати і вже в наступних матчах команда буде виправлятися. «Сьогодні ми припускалися помилок, за які Шахтар нас покарав. Суперник такого рівня не прощає навіть



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Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати

Захисник «Олімпіка» Антон Кравченко прокоментував поразку від «Шахтаря» в матчі 17 туру УПЛ.

Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати і вже в наступних матчах команда буде виправлятися.

«Сьогодні ми припускалися помилок, за які Шахтар нас покарав. Суперник такого рівня не прощає навіть найменших помилок», - сказав він.

«І сьогодні, і тиждень тому у нас було багато бажання і емоцій, але як і в Одесі, ми поплатилися за свої помилки. Цей матч показав, що нам ще багато над чим треба працювати. Будемо намагатися виправитися в наступних матчах», - зазначив футболіст.

Також Кравченко звернув увагу на чудову гру Марлоса, за яку прирівняв його до космонавта.

«Гра Марлоса? Він взяв участь практично у всіх голах Шахтаря в цьому матчі. Можна сказати, що він космонавт для української Прем'єр-ліги», – цитує Кравченка офіційний сайт Олімпіка.