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    Захисник «Олімпіка»: Марлос - космонавт для УПЛ

    Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати
    Захисник «Олімпіка» Антон Кравченко прокоментував поразку від «Шахтаря» в матчі 17 туру УПЛ. Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати і вже в наступних матчах команда буде виправлятися. «Сьогодні ми припускалися помилок, за які Шахтар нас покарав. Суперник такого рівня не прощає навіть
    • Вчора, 11:39
    • Розсилка

    Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати

    Захисник «Олімпіка» Антон Кравченко прокоментував поразку від «Шахтаря» в матчі 17 туру УПЛ.

    Футболіст зазначив, що «Олімпіку» ще є над чим працювати і вже в наступних матчах команда буде виправлятися.

    «Сьогодні ми припускалися помилок, за які Шахтар нас покарав. Суперник такого рівня не прощає навіть найменших помилок», - сказав він.

    «І сьогодні, і тиждень тому у нас було багато бажання і емоцій, але як і в Одесі, ми поплатилися за свої помилки. Цей матч показав, що нам ще багато над чим треба працювати. Будемо намагатися виправитися в наступних матчах», - зазначив футболіст.

    Також Кравченко звернув увагу на чудову гру Марлоса, за яку прирівняв його до космонавта.

    «Гра Марлоса? Він взяв участь практично у всіх голах Шахтаря в цьому матчі. Можна сказати, що він космонавт для української Прем'єр-ліги», – цитує Кравченка офіційний сайт Олімпіка.

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