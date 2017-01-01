Захисник «Шахтаря»: Більше двох бразильців у збірній України – перебір

Іван Ордець розповів про своє ставлення до натуралізації бразильців

Марлоса, якого не так давно заграли за збірну України, цілком можна вважати українцем. Про це заявив захисник донецького «Шахтаря» та національної команди Іван Ордець. «Звичайно. Він стільки років грає у «Шахтарі», до цього не один рік провів у «Металісті». Марлос – приємний і добрий хлопець, його



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Іван Ордець

Іван Ордець розповів про своє ставлення до натуралізації бразильців

Марлоса, якого не так давно заграли за збірну України, цілком можна вважати українцем.

Про це заявив захисник донецького «Шахтаря» та національної команди Іван Ордець.

«Звичайно. Він стільки років грає у «Шахтарі», до цього не один рік провів у «Металісті». Марлос – приємний і добрий хлопець, його всі знають, тому і прийняли у колективі як свого», - сказав він.

«Я бачу його бажання та прагнення допомогти збірній України. Він активно вивчає мову. Під час перельотів сидить зі словником, запам'ятовує слова», - додав футболіст.

Водночас, Ісмаїлі, якого також активно сватають у збірну України у ЗМІ, мову не вчить.

«Не вчить, але він все розуміє, що йому говорять», - зауважив Ордець.

Також захисник «гірників» розповів, чи виступає він за «натуралізацію» бразильців.

«Якщо точково – так. На проблемні позиції. Я вважаю, двох бразильців досить. Більше – перебір», - сказав Ордець в інтерв'ю журналу «Футбол».

«Коли граєш за збірну, то віддаєш всього себе. Ти можеш битися як завгодно люто й умотивовано, але не можеш стрибнути вище себе або перебігати суперника, якщо він швидше і сильніше. Гравці віддають себе повністю на полі, не думаючи про гроші взагалі», - передає його слова MatchDay.ua.