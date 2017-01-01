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    Захисник «Шахтаря» потрапив у символічну збірну туру Ліги чемпіонів

    Стала відома збірна 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
    Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі потрапив у символічну команду 6 туру Ліги чемпіонів. Про це інформує офіційний сайт УЄФА. Нагадаємо, Ісмаїлі став автором другого голу, який став у підсумку переможним для «Шахтаря» у матчі проти «Манчестер Сіті». Як відомо, гравцем тижня може стати партнер Ісмаїлі по клубу Бернард.
    • Сьогодні, 20:31
    • Розсилка
    Ісмаїлі
    Ісмаїлі

    Стала відома збірна 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів

    Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі потрапив у символічну команду 6 туру Ліги чемпіонів.

    Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

    Нагадаємо, Ісмаїлі став автором другого голу, який став у підсумку переможним для «Шахтаря» у матчі проти «Манчестер Сіті».

    Як відомо, гравцем тижня може стати партнер Ісмаїлі по клубу Бернард.

    Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь донецького клубу.

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