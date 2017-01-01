Захисник «Шахтаря» потрапив у символічну збірну туру Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 20:31
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Ісмаїлі
Стала відома збірна 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі потрапив у символічну команду 6 туру Ліги чемпіонів.
Про це інформує офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Ісмаїлі став автором другого голу, який став у підсумку переможним для «Шахтаря» у матчі проти «Манчестер Сіті».
Як відомо, гравцем тижня може стати партнер Ісмаїлі по клубу Бернард.
Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь донецького клубу.
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