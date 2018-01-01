Захисником «Динамо» зацікавився грецький клуб

ПАОК планує запросити до себе Хачеріді

Захисник «Динамо» Євген Хачеріді потрапив в сферу інтересів ПАОКа. Про це повідомляє to10.gr. Президент грецького клубу Любош Міхел вже прибув до Києва і спробує домовиться з 30-річним захисником. Контракт українця з «Динамо» закінчується 30 червня 2018 року. У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в