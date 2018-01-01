  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Захисником «Динамо» зацікавився грецький клуб

    ПАОК планує запросити до себе Хачеріді
    Захисник «Динамо» Євген Хачеріді потрапив в сферу інтересів ПАОКа. Про це повідомляє to10.gr. Президент грецького клубу Любош Міхел вже прибув до Києва і спробує домовиться з 30-річним захисником. Контракт українця з «Динамо» закінчується 30 червня 2018 року. У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в
    • Сьогодні, 16:37
    • Розсилка
    Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв
    Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв

    ПАОК планує запросити до себе Хачеріді

    Захисник «Динамо» Євген Хачеріді потрапив в сферу інтересів ПАОКа.

    Про це повідомляє to10.gr.

    Президент грецького клубу Любош Міхел вже прибув до Києва і спробує домовиться з 30-річним захисником.

    Контракт українця з «Динамо» закінчується 30 червня 2018 року.

    У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в складі «Динамо», в яких забив один гол і зробив один ассист.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Хачеріді може перейти в «Шахтар», однак агент гравця назвав цю новину маячнею.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ