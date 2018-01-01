Захисником «Динамо» зацікавився грецький клуб
- Сьогодні, 16:37
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Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв
ПАОК планує запросити до себе Хачеріді
Захисник «Динамо» Євген Хачеріді потрапив в сферу інтересів ПАОКа.
Про це повідомляє to10.gr.
Президент грецького клубу Любош Міхел вже прибув до Києва і спробує домовиться з 30-річним захисником.
Контракт українця з «Динамо» закінчується 30 червня 2018 року.
У поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в складі «Динамо», в яких забив один гол і зробив один ассист.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Хачеріді може перейти в «Шахтар», однак агент гравця назвав цю новину маячнею.
Джерело: ua.tribuna.com