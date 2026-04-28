Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах

Єгор Голівець
У РФ спостерігається стійке скорочення попиту в секторі будівництва, а також у низці стратегічно важливих галузей економіки
Проблеми охопили інфраструктуру, енергетику та машинобудування, компанії вже просять стимулювання економіки

У Росії зафіксовано системне зниження попиту в будівництві та низці ключових галузей економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника відділу по роботі з інвесторами компанії «Северсталь» Нікіта Клімантов

За словами менеджера, спад охоплює практично всі сегменти будівельної галузі, які є основними споживачами металопродукції. «Якщо оцінювати у відсотках, то ситуація в будівництві загалом подібна: різні підсегменти демонструють лише різну глибину падіння попиту», – зазначив він.

Клімантов уточнив, що найбільше скорочення наразі спостерігається в інфраструктурному будівництві. «Наскільки нам відомо, саме інфраструктурні проєкти сьогодні страждають найбільше», – підкреслив представник компанії.

Водночас він наголосив, що проблеми виходять далеко за межі одного сектору і зачіпають ширший спектр галузей. «Ми бачимо, що цементна промисловість перебуває у глибокій кризі. Загалом складна ситуація в усьому секторі будівельних матеріалів. Не варто недооцінювати й спад у машинобудуванні», – додав Клімантов.

За його словами, зниження попиту також фіксується в енергетиці, де скорочується споживання сталі, а також у нафтогазовому секторі. «Ми спостерігаємо перенесення або скасування частини інвестиційних проєктів, що, зокрема, негативно впливає на обсяги продажу нафтогазових труб і суміжної продукції», – підсумував він.

На тлі падіння доходів у Росії погіршилася ситуація на ринку громадського харчування. У 2025 році прибутки найбільших мереж швидкого харчування впали на 15-60%, а кількість кав’ярень скоротилася на 13% при зниженні відвідуваності на 20%.

Причинами стали зростання витрат бізнесу, проблеми з логістикою та падіння купівельної спроможності населення. За оцінками експертів, до 40% росіян перебувають на межі бідності, а витрати на їжу досягли майже 39% сімейного бюджету, що змушує людей економити навіть на недорогих закладах.

