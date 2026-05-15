Ворог стягує сили біля Оріхова та активно розвідує Запоріжжя з повітря – Сили оборони

Лариса Голуб
Ворожі війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку
Російські війська активізували наступальні дії на Оріхівському напрямку та намагаються створити плацдарми ближче до Запоріжжя. Наразі ворог зосередився на накопиченні особового складу та повітряній розвідці прилеглих населених пунктів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

За даними військового командування, загарбники намагаються закріпитися на передових рубежах для подальших штурмів.

«Зараз ворог на Оріхівському напрямку активно намагається проводити заходи з накопичення особового складу на передових позиціях біля населених пунктів Щербаки і Новоандріївка», – сказав Волошин.

Оріхів – це прифронтове місто в Пологівському районі Запорізької області України, розташоване на річці Конка за 56 км від Запоріжжя. Місто зазнає постійних руйнувань через російські обстріли, де залишається близько 500-600 мешканців.

Паралельно російські підрозділи безпілотної авіації різко наростили інтенсивність розвідки на південь від обласного центру. Активність безпілотників зафіксована в районах Балабиного, Малокатеринівки, Кушугума, а також у населених пунктах на правому березі Дніпра – Балках, Василівці та Біленькому.

Речник Сил оборони наголосив, що такі дії окупантів несуть пряму небезпеку для місцевого населення. Військові не виключають, що після збору інформації противник почне застосовувати дрони-камікадзе для ударів на ураження по мирних мешканцях.

«Зараз противник там проводить активну розвідку, але не виключено, що застосовуватиме і безпілотні літальні апарати на ураження мирних мешканців, які там є. Це є особливою загрозою для них», – наголосив речник. 

«Главком» писав, що Міністерство охорони здоров’я України у разі відповідних запитів може розброньовувати частину медичних працівників для подальшого залучення до служби у Збройних силах України та інших структурах.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення, яке кардинально змінює роботу бойових медиків. Відтепер складні цивільні норми звітності за використання наркотичних знеболювальних замінено на спрощені військові протоколи, що дозволить рятувати життя поранених бійців швидше та без ризику юридичних ускладнень для медичного персоналу.

