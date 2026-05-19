Ворог вдарив по Краматорську фугасною авіаційною бомбою, є поранені (фото)

Внаслідок ворожої атаки мешканці дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузії

Вранці 19 травня окупаційні війська РФ здійснили авіаудар по житловій забудові міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram, інформує «Главком».

За даними Донецької обласної прокуратури, удар було завдано на світанку, коли люди перебували у своїх домівках. Російська авіація випустила по місту фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250 з модулем УМПК (уніфікований модуль планування та корекції).

Краматорськ після ворожого удару фото: Прокуратура України

«О 5:40 війська РФ обстріляли Краматорськ ФАБ-250. В результаті влучання засобів ураження на територію житлової забудови отримали тілесні ушкодження щонайменше шість цивільних», – йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

ФАБ-250 – це 250-кілограмова фугасна авіаційна бомба радянського зразка, яка зараз активно використовується у війні проти України. Зазвичай вона скидається з літаків тактичної авіації (наприклад, Су-34).

Снаряд влучив у сектор житлової забудови. Повідомляється також, що на місці влучання працюють екстрені служби, правоохоронці та медики.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«Главком» писав, що Російська Федерація третю добу поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу». Сьогодні, 19 травня, під ударом опинилася інфраструктура на Чернігівщині. Ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання.

Нагадаємо, 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.