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    Запорізький «Мотор» здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів

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    &laquo;Мотор&raquo; домінував у Словенії впродовж усієї другої половини - Запорізький «Мотор» здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів
    «Мотор» домінував у Словенії впродовж усієї другої половини
    Світлина - RK Celje Pivovarna Laško

    Запоріжці здолали на виїзді словенський «Цельє» завдяки голу на останній хвилині

    Запорізький «Мотор» здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів-2020/2021.

    У Словенії чемпіони України в рамках свого четвертого матчу на груповому етапі обіграли «Цельє».

    Господарі добре почали матч і відразу довели відрив до трьох м'ячів, але «Мотору» швидко вдалося збити натиск суперника. Потім запорожці вже потроху почали наздоганяти опонентів і після рахунку 12:12 пішли у відрив.

    У другій половині матчу «Мотор» мало не втратив перемогу. Під кінець матчу господарі зрівняли рахунок, але останній закинутий м'яч був від українців.

    «Цельє» (Словенія) - «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – 31:32 (14:17)

    «Цельє»: Філіп Івіч (9 сейвів/27 кидків), Мілян Вуйовіч (3/17); Домен Новак (7 голів), Патрік Лебан (6), Тілен Кодрін (4), Жиґа Млакар (3), Від Потеко (2), Матіч Ґросель (2), Ґал Морґуч (2), Ян Ґребенц (2), Давід Разґор (1), Тобіас Цветко (1), Крістіан Горзен (1), Йосип Сарац, Тадей Мазей, Верон Начіновіч. Тренер – Алеш Анзіч

    «Мотор»: Іван Мороз (10/40), Максим В’юник (0/1); Борис Пуховський (6), Павло Гурковський (4), Мілош Орбовіч (4), Айденас Малашинскас (3), Артем Козакевич (3), В’ячеслав Бохан (3), Стеван Вуйовіч (2), Захар Денисов (2), Юрій Кубатко (2), Дмитро Горига (1), Іван Бурзак (1), Тарас Міноцький (1), Максим Бабичев, Олександр Касай. Тренер – Ґінтарас Савукинас

    28 жовтня. Цельє. Dvorana Zlatorog. 20 глядачів

    «Мотор», вигравши перший матч, ділить у групі з восьми команд п’яте-сьоме місця з французьким «Нантом» і «Цельє», які теж виграли по разу. Жодної гри не виграв хорватський «Заґреб». Лідирує в групі угорський «Веспрем», який виграв чотири гри при одній нічиїй. Усі чотири поєдинки виграла іспанська «Барселона».

    Наступний матч Ліги чемпіонів запоріжці проведуть 18 листопада. В хорватській столиці вони гратимуть з «Заґребом».

     Читайте також: Матч Ліги чемпіонів перенесений через позитивні ПРЛ-тести у 14 гравців українського клубу
    Ліга чемпіонів гандбол ГК «Мотор» Артем Козакевич Максим Бабичев Айденас Малашинскас Юрій Кубатко Борис Пуховський Іван Бурзак Павло Гурковський В'ячеслав Бохан Дмитро Горига Тарас Міноцький Захар Денисов Мілош Орбовіч Стеван Вуйовіч Іван Мороз Ґінтарас Савукинас Олександр Касай Максим В’юник ГК «Цельє» Філіп Івіч Мілян Вуйовіч Домен Новак Патрік Лебан Тілен Кодрін Жиґа Млакар Від Потеко Алеш Анзіч Матіч Ґросель Верон Начіновіч Ґал Морґуч Ян Ґребенц Давід Разґор Тобіас Цветко Крістіан Горзен Тадей Мазей
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