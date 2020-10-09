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    Матч Ліги чемпіонів перенесений через позитивні ПРЛ-тести у 14 гравців українського клубу

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    У першому турі Ліги чемпіонів&nbsp;&laquo;Мотор&raquo; програв&nbsp;&laquo;Барселоні&raquo; - Матч Ліги чемпіонів перенесений через позитивні ПРЛ-тести у 14 гравців українського клубу
    У першому турі Ліги чемпіонів «Мотор» програв «Барселоні»
    Світлина - Verge

    У запорізькому «Моторі» сподіваються, що повторне тестування виявить трохи меншу кількість хворих

    Запланований на 14 жовтня матч четвертого туру гандбольної Ліги чемпіонів між німецьким «Кілем» і українським «Мотором» із Запоріжжя не відбудеться через тотальне інфікування в лавах українських чемпіонів вірусом Covid-19.

    Позитивними виявилися ПРЛ-тести відразу 14-ти гравців «Мотора».

    У клубі сподіваються, що повторне тестування дасть трохи більше негативних результатів, проте суті справи це не змінює: гравці і персонал клубу змушені самоізолюватися.

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    Зауважимо, що «Мотор» програв три стартових матчі групового турніру Ліги чемпіонів. А в чемпіонаті України команда традиційно лідирує. На минулому тижні запоріжці відзначилися рекордним розгромом у рамках національних першостей.

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    Запоріжжя Ліга чемпіонів гандбол ГК «Мотор» ГК «Кіль» коронавірус
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