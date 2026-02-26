Головна Світ Політика
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: ТАСС

Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де проводили переговори США та Україна

Спецпредставник російського диктатора, глава російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де, як очікується, проведе переговори з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Дмитрієв на тонованому мінівені прибув до готелю о 16:25 за місцевим часом. У Four Seasons перебуває делегація США, яка з 14 години дня проводила переговори з делегацією України.

До моменту прибуття російського представника поліція почала звільняти майданчик перед входом і готувати автомобілі української делегації до від'їзду.

Нагадаємо, 26 лютого у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій. «Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак», – йшлося у повідомленні секретаря РНБО.

Умєров повідомив, що разом з економічною командою уряду детально опрацьовували prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

Напередодні Володимир Зеленський зауважив, що перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.

Теги: переговори США росія

