Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту

Євродепутати наголосили, що будь-яка «заморозка» конфлікту лише дасть агресору час для переозброєння

Сьогодні, 24 лютого, у четверті роковини повномасштабної війни, Європейський парламент ухвалив потужну резолюцію до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ. Депутати офіційно зафіксували позицію: стратегічною метою Європи є військова поразка Росії, перемога України та її повноправне членство в Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком».

В резолюції йдеться, що Україна має перемогти у війні та вступити у Євросоюз.

«Європарламент рішуче наголошує на невід'ємному праві України на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН; підтверджує своє тверде переконання, що агресія Росії повинна зазнати поразки, а Україна повинна перемогти», – йдеться у тексті резолюції.

При цьому йдеться, що Раду ЄС та Єврокомісію мають встановити чіткий графік вступу України, підтримуючи прагнення Києва стати членом блоку до 2027 року.

Також євродепутати наголосили, що «Росія, її керівництво та її союзники, такі як білоруський режим, несуть повну відповідальність за війну, воєнні злочини та злочин агресії».

«Майбутнє України – в ЄС. Європарламент визнає європейську інтеграцію України стратегічним пріоритетом для ЄС і закликає ЄС та його держави-члени готуватися до майбутнього розширення», – зазначається в резолюції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

За словами глави держави, Україна ставить за мету бути повністю технічно готовою до вступу до кінця 2027 року. Вже у першому півріччі 2026 року Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери.