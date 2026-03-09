Головна Світ Економіка
Китай скорочує арктичні інвестиції: розвідка назвала причину

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Китай скорочує арктичні інвестиції: розвідка назвала причину
За даними розвідки, головною перешкодою для активізації китайських інвестицій на РФ залишаються міжнародні санкції
«Росія не лише не стає центром арктичного прориву для Китаю, а й дедалі більше перетворюється на токсичного партнера для глобального бізнесу»

Китай поступово згортатиме активність в арктичних проєктах, адже Росія не є для Пекіна повноцінною альтернативою співпраці із Заходом. Хоча загальний обсяг іноземних інвестицій Китаю в межах ініціативи «Один пояс, один шлях» продовжує зростати, арктичний напрямок втрачає пріоритетність через високі ризики, складну логістику та геополітичну напруженість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

«Росія формально є єдиним майданчиком для потенційного розширення співпраці в Арктиці. Однак п’ять із шести спільних проєктів були погоджені ще до 2022 року – до початку повномасштабної війни проти України. Один із них уже закрили через проблеми з реалізацією. Нових масштабних ініціатив не з’являється», – йдеться у повідомленні.

Розвідка наголошує, що головною перешкодою для активізації китайських інвестицій на РФ залишаються міжнародні санкції, запроваджені через агресію проти України. Зазначається, що обмеження у фінансовому секторі, доступі до технологій та міжнародного страхування, різко підвищують ризики для будь-якого великого проєкту. «У таких умовах прагматичний Пекін не поспішає нарощувати вкладення в економіку країни, що перебуває в міжнародній ізоляції», – пояснює СЗР.

«Таким чином, Росія не лише не стає центром арктичного прориву для Китаю, а й дедалі більше перетворюється на токсичного партнера для глобального бізнесу. Поки цивілізовані країни уникають співпраці з державою-агресором, Москва втрачає інвестиційні можливості, технологічний доступ і перспективи розвитку навіть у тих регіонах, які ще донедавна вважала стратегічними», – додається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у політичних колах Китаю дедалі активніше дискутують про доцільність подальшого стратегічного партнерства з Росією. Приводом для скепсису стала успішна операція США у Венесуелі, під час якої російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та «Бук-М2» виявилися абсолютно недієздатними.

