Збірна Іспанії назвала склад на матч проти України



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Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 14 вересня, початок о 19:00

Федерація баскетболу Іспанії опублікувала склад на матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019, в якому чолоіча національна команда зіграє проти збірної України 14 вересня в київському Палаці спорту.

Головний тренер Серджо Скаріоло викликав до табору команди 18 гравців, серед яких є представники Євроліги, які не брали участі о попередніх поєдинках кваліфікації.

Склад збірної Іспанії на матч проти України:

Захисники: Кіно Колом, Альберто Діас, Серхі Гарсія, Хавьєр Лопес-Аростегі, Серхіо Родрігес

Форварди: Джонатан Баррейро, Пабло Агілар, Хайме Фернандес, Оріоль Паулі

Себастьен Саіс, Жоан Састре, Сантьяго Юста

Центрові: Хавьер Бейран, Ільмане Діоп, Пьер Оріола, Фран Васкес

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться у п'ятницю, 14 вересня, початок о 19:00.

Як відомо, українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк зіграють за національну збірну України в вересневих матчах відбору на чемпіонат світу проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня).