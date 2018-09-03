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    Збірна Іспанії назвала склад на матч проти України

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    Збірна Іспанії назвала склад на матч проти України

    Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 14 вересня, початок о 19:00

    Федерація баскетболу Іспанії опублікувала склад на матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019, в якому чолоіча національна команда зіграє проти збірної України 14 вересня в київському Палаці спорту.

    Головний тренер Серджо Скаріоло викликав до табору команди 18 гравців, серед яких є представники Євроліги, які не брали участі о попередніх поєдинках кваліфікації.

    Склад збірної Іспанії на матч проти України:

    Захисники: Кіно Колом, Альберто Діас, Серхі Гарсія, Хавьєр Лопес-Аростегі, Серхіо Родрігес

    Форварди: Джонатан Баррейро, Пабло Агілар, Хайме Фернандес, Оріоль Паулі

    Себастьен Саіс, Жоан Састре, Сантьяго Юста

    Центрові: Хавьер Бейран, Ільмане Діоп, Пьер Оріола, Фран Васкес

    Нагадаємо, що поєдинок відбудеться у п'ятницю, 14 вересня, початок о 19:00.

    Як відомо, українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк зіграють за національну збірну України в вересневих матчах відбору на чемпіонат світу проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня).

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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