Збірна Іспанії назвала склад на матч проти України
-
Розсилка
Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 14 вересня, початок о 19:00
Федерація баскетболу Іспанії опублікувала склад на матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019, в якому чолоіча національна команда зіграє проти збірної України 14 вересня в київському Палаці спорту.
Головний тренер Серджо Скаріоло викликав до табору команди 18 гравців, серед яких є представники Євроліги, які не брали участі о попередніх поєдинках кваліфікації.
Склад збірної Іспанії на матч проти України:
Захисники: Кіно Колом, Альберто Діас, Серхі Гарсія, Хавьєр Лопес-Аростегі, Серхіо Родрігес
Форварди: Джонатан Баррейро, Пабло Агілар, Хайме Фернандес, Оріоль Паулі
Себастьен Саіс, Жоан Састре, Сантьяго Юста
Центрові: Хавьер Бейран, Ільмане Діоп, Пьер Оріола, Фран Васкес
Нагадаємо, що поєдинок відбудеться у п'ятницю, 14 вересня, початок о 19:00.
Як відомо, українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк зіграють за національну збірну України в вересневих матчах відбору на чемпіонат світу проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня).