Збірна Норвегії повторила рекорд за кількістю медалей на зимових Олімпійських іграх

Раніше норвежці побили особистий рекорд за кількістю завойованих медалей

Збірна Норвегії повторила рекорд за кількістю завойованих медалей на Олімпійських іграх. Срібло норвежців в естафеті принесло збірній 37-у медаль на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані. Нагадаємо, на Іграх у Ванкувері в 2010-му році збірна США виграла також 37 медалей, встановивши рекорд. Раніше норвежці побили особистий рекорд за кількістю