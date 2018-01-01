Збірна Норвегії повторила рекорд за кількістю медалей на зимових Олімпійських іграх
- Сьогодні, 10:14
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Норвежські вболівальники. Фото: Getty Images
Раніше норвежці побили особистий рекорд за кількістю завойованих медалей
Збірна Норвегії повторила рекорд за кількістю завойованих медалей на Олімпійських іграх.
Срібло норвежців в естафеті принесло збірній 37-у медаль на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані. Нагадаємо, на Іграх у Ванкувері в 2010-му році збірна США виграла також 37 медалей, встановивши рекорд.
Раніше норвежці побили особистий рекорд за кількістю завойованих медалей.
Джерело: xsport.ua