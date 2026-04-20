Збірна Румунії з футболу оголосила ім'я нового тренера після смерті Луческу

Команду очолив легендарний румунський ексфутболіст

Збірна Румунії з футболу офіційно оголосила про призначення Георге Хаджі на посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком» з посилання на сайт Федерації футболу Румунії.

За яких обставин відбулась зміна тренерів збірної Румунії з футболу

Збірна Румунії не змогла потрапити до фінальної частини Чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф відбору румуни зазнали поразки від збірної Туреччини (0:1).

Після цього екснаставника команди Мірчу Луческу було звільнено з посади головного тренера. Через три дні після матчу тренера екстренно госпіталізували. Згодом, наставника ввели в стан штучної коми, з якої 80-річний Луческу вийти не зміг і його серце зупинилося 7 квітня.

Після смерті Луческу Федерація футболу Румунії призупинила пошуки головного тренера. Ім'я нового наставника повинні були оголосити після завершення усіх подій пов'язаних з похованням Луческу.

Георге Хаджі: що про нього відомо

Угода з 61-річним Хаджі розрахована на чотири роки. Він вдруге у своїй тренерській кар'єрі очолить збірну Румунії. Вперше з національною командо наставник працював у 2001 році, тоді команда під його керівництвом не вийшла на Чемпіонат світу-2002.

Тренерську діяльність Хаджі розпочав у 2001 році, очоливши збірну Румунії. Найбільшим досягненням в кар'єрі 61-річного наставника є дві перемоги в чемпіонаті Румунії на чолі «Фарула» та «Вііторула». Також Хаджі вигравав Кубок та Суперкубок Румунії та Кубок Туреччини з «Галатасараєм».

За час кар'єри футболіста Хаджі було визнано найкращим футболістом Румунії у ХХ столітті.

Перші матчі під керівництвом Хаджі збірна Румунії проведе в червні, зігравши дві товариські гри проти збірних Грузії та Уельсу.

