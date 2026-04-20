Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Румунії з футболу оголосила ім'я нового тренера після смерті Луческу

Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
фото: frf.ro

Команду очолив легендарний румунський ексфутболіст

Збірна Румунії з футболу офіційно оголосила про призначення Георге Хаджі на посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком» з посилання на сайт Федерації футболу Румунії.

За яких обставин відбулась зміна тренерів збірної Румунії з футболу

Збірна Румунії не змогла потрапити до фінальної частини Чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф відбору румуни зазнали поразки від збірної Туреччини (0:1).

Після цього екснаставника команди Мірчу Луческу було звільнено з посади головного тренера. Через три дні після матчу тренера екстренно госпіталізували. Згодом, наставника ввели в стан штучної коми, з якої 80-річний Луческу вийти не зміг і його серце зупинилося 7 квітня.

Після смерті Луческу Федерація футболу Румунії призупинила пошуки головного тренера. Ім'я нового наставника повинні були оголосити після завершення усіх подій пов'язаних з похованням Луческу.

Георге Хаджі: що про нього відомо

Угода з 61-річним Хаджі розрахована на чотири роки. Він вдруге у своїй тренерській кар'єрі очолить збірну Румунії. Вперше з національною командо наставник працював у 2001 році, тоді команда під його керівництвом не вийшла на Чемпіонат світу-2002.

Тренерську діяльність Хаджі розпочав у 2001 році, очоливши збірну Румунії. Найбільшим досягненням в кар'єрі 61-річного наставника є дві перемоги в чемпіонаті Румунії на чолі «Фарула» та «Вііторула». Також Хаджі вигравав Кубок та Суперкубок Румунії та Кубок Туреччини з «Галатасараєм».

За час кар'єри футболіста Хаджі було визнано найкращим футболістом Румунії у ХХ столітті.

Перші матчі під керівництвом Хаджі збірна Румунії проведе в червні, зігравши дві товариські гри проти збірних Грузії та Уельсу.

Нагадаємо, відомий турецький журналіст Ясін Тунсер розповів про своє останнє спілкування з Мірчею Луческу. У лікарні думки видатного тренера все ще були зосереджені на матчі Туреччина – Румунія.

Теги: Ґеорґе Хаджі Мірча Луческу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua