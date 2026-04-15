У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас

Нові російські міста долучаються до антипутінської акції

У російських містах відбулися нові акції проти російського диктатора Володимира Путіна, ініціаторами яких стали українські ультрас. Про це повідомляє «Главком».

У минулому році українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна. До акції долучилися і мешканці Росії.

Минулого року акції з антипутінськими написами, зокрема, відбулися в Грозному, Москві, Архангельську, Санкт-Петербурзі, Чебоксарах, Красноуфімську, Воронежі та Єкатеринбурзі.

Які нові російські міста долучилися до акції

Вже у 2026 році антипутінські акції пройшли в Нижньому Тагілі, Чайковському, Хабаровську, Арамілі, Білгороді, Пермі, Верхній Салді, Канаші, Сисерті та Верхній Пишмі.

Зокрема, учасники акції робили фото антипутінських написів на тлі місцевих пам'яток та адмінбудівель.

Звернення українських ультрас

Нагадаємо, українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна.

«Російські спецслужби, під керівництвом Путіна, вкладають величезні кошти у дестабілізацію Європи. Вони купують ваших політиків, вони дають гроші «лівим», «правим». Вони докладають зусиль, щоб посилити проблему з мігрантами (тільки останнім часом – на кордоні Польщі та Білорусі та на кордоні Фінляндії та Росії)», – йдеться у зверненні.

Українські фанати також закликали доєднатися до їхньої акції.

«Ми, українські фанати, які зараз воюють із «червоною чумою» на фронті в Україні, закликаємо європейських фанатів приєднатися до акції, яку проведе молоде покоління наших ультрас, на тих стадіонах, де ще проходять футбольні матчі. 22-23 листопада, на наших секторах будуть банери «FCK PTN», закликаємо і вас показати таким чином своє ставлення до цього кривавого диктатора. Не мовчіть і покажіть Путіну, що Європа не боїться його! Покажіть, що ВИ НЕ БОЇТЕСЬ ЙОГО! Тому що Європа, це – кожен із вас! Ця акція – лише маленький крок. Пам'ятайте актуальну сьогодні істину: Si vis pacem, para bellum», – наголошувалося у зверненні.