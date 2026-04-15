Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Громадяни Росії відгукнулися на заклик українських ультрас

Нові російські міста долучаються до антипутінської акції

У російських містах відбулися нові акції проти російського диктатора Володимира Путіна, ініціаторами яких стали українські ультрас. Про це повідомляє «Главком».

У минулому році українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна. До акції долучилися і мешканці Росії.

Минулого року акції з антипутінськими написами, зокрема, відбулися в Грозному, Москві, Архангельську, Санкт-Петербурзі, Чебоксарах, Красноуфімську, Воронежі та Єкатеринбурзі.

Які нові російські міста долучилися до акції

Вже у 2026 році антипутінські акції пройшли в Нижньому Тагілі, Чайковському, Хабаровську, Арамілі, Білгороді, Пермі, Верхній Салді, Канаші, Сисерті та Верхній Пишмі.

Зокрема, учасники акції робили фото антипутінських написів на тлі місцевих пам'яток та адмінбудівель.

10 фото
На весь екран

Звернення українських ультрас

Нагадаємо, українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна.

«Російські спецслужби, під керівництвом Путіна, вкладають величезні кошти у дестабілізацію Європи. Вони купують ваших політиків, вони дають гроші «лівим», «правим». Вони докладають зусиль, щоб посилити проблему з мігрантами (тільки останнім часом – на кордоні Польщі та Білорусі та на кордоні Фінляндії та Росії)», – йдеться у зверненні.

Українські фанати також закликали доєднатися до їхньої акції.

«Ми, українські фанати, які зараз воюють із «червоною чумою» на фронті в Україні, закликаємо європейських фанатів приєднатися до акції, яку проведе молоде покоління наших ультрас, на тих стадіонах, де ще проходять футбольні матчі. 22-23 листопада, на наших секторах будуть банери «FCK PTN», закликаємо і вас показати таким чином своє ставлення до цього кривавого диктатора. Не мовчіть і покажіть Путіну, що Європа не боїться його! Покажіть, що ВИ НЕ БОЇТЕСЬ ЙОГО! Тому що Європа, це – кожен із вас! Ця акція – лише маленький крок. Пам'ятайте актуальну сьогодні істину: Si vis pacem, para bellum», – наголошувалося у зверненні.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ акція путін фанати ультрас Білгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua