Промоутерська компанія подала позов проти Мессі: деталі скандалу

Промоутерська компанія стверджує, що Мессі не виконав умови контракту щодо участі у товариській грі

Американська промоутерська компанія VID подала позов до суду Південної Флориди проти нападника Ліонеля Мессі та Асоціації футболу Аргентини (AFA). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ Sports.

Зазначається, що компанія заплатила AFA $7 млн за ексклюзивні права на проведення двох товариських ігор збірної Аргентини у США проти команд Венесуели (1:0, 11 жовтня 2025 року) та Пуерто-Ріко (6:0, 15 жовтня 2025 року). Мессі пропустив перший матч, а у другому відіграв усі 90 хвилин.

Контракт передбачав участь Мессі щонайменше 30 хвилин у кожному матчі за відсутності травми.

Як стверджує VID, футболіст не вийшов на поле та спостерігав за зустріччю з венесуельцями з VIP-ложі. За заявою компанії, у гравця не було пошкоджень і наступного дня після матчу він вийшов на поле у ​​складі клубу «Інтер Майамі», відзначившись двома голами та результативною передачею. AFA пообіцяла промоутерській компанії відшкодувати збитки шляхом проведення товариських матчів проти збірної Китаю у 2026 році, але угода не була укладена.

Точна сума позову не вказується, але, за даними VID, вона втратила кілька мільйонів доларів.

38-річний Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Мессі також є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 рік), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 роки).

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України.

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».