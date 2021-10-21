«Баварія» розтрощила «Бенфіку» та залишила шанс для «Динамо»

Німецька команда йде без втрат у Лізі чемпіонів

Мюнхенська «Баварія» здобула третю перемогу поспіль у груповому турнірі Ліги чемпіонів і практично забезпечила собі місце в плей-оф. В Лісабоні вона зустрічалася з «Бенфікою» та не залишила супернику жодного шансу – 4:0. Примітно, що всі голи в матчі були забиті в останні 20 хвилин.

На 70-й хвилині перший гол забив форвард «Баварії» Лерой Зане. Суддя призначив штрафний удар, Зане довго готувався і виконав розкішний потужний удар над «стінкою» в ближній кут. На 80-й хвилині Евертон забив у свої ворота. Через дві хвилини Роберт Левандовський довів рахунок до розгромного. Ще через дві хвилини Зане оформив дубль.

«Баварія» у трьох матчах набрала 9 очок і посідає перше місце в групі Е.

Перемога «Баварії» залишила шанси на друге місце київському «Динамо».

В іншому матчі групи «Барселона» мінімально перемогла київське «Динамо» – 1:0.